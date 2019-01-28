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Сільському голові Литовезької ОТГ, якого затримали на хабарі, «світить» до 10 років тюрми

Сільському голові Литовезької ОТГ, якого затримали на хабарі, «світить» до 10 років тюрми
Сільському голові Литовезької ОТГ, якого затримали при одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди, повідомили про підозру.

Про це це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У 1500 доларів США обранець громади оцінив своє сприяння в отриманні громадянином в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.

Нагадаємо, затримали сільського голову під час одержання неправомірної вигоди 29 серпня 2019 року.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна

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Теги: підозра, хабар, сільський голова
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