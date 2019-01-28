Сільському голові Литовезької ОТГ, якого затримали на хабарі, «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 17:45
Сільському голові Литовезької ОТГ, якого затримали при одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди, повідомили про підозру.
Про це це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У 1500 доларів США обранець громади оцінив своє сприяння в отриманні громадянином в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.
Нагадаємо, затримали сільського голову під час одержання неправомірної вигоди 29 серпня 2019 року.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна
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Про це це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У 1500 доларів США обранець громади оцінив своє сприяння в отриманні громадянином в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га для вирощування плодово-ягідних рослин.
Нагадаємо, затримали сільського голову під час одержання неправомірної вигоди 29 серпня 2019 року.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна
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