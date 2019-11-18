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Волинянин, який перебуває у комі в реанімації, потребує допомоги небайдужих

Волинянин, який перебуває у комі в реанімації, потребує допомоги небайдужих
56-річний Віктор Оселедець з Нововолинська із 22-го листопада знаходиться в комі в реанімаційному відділені. Йому поставили діагноз набряк головного мозку. Сім’я бореться за життя чоловіка і просить небайдужих людей про допомогу.

Відомо, що Віктора забрала "швидка" з роботи без свідомості. У чоловіка діагностували двосторонню пневмонію легень, лікарям довелось пробити трахею, щоб йому було легше дихати. На МРТ встановили набряк головного мозку, - пише Буг.

Віктор знаходиться у реанімаційному відділенні Нововолинської міської лікарні. Наразі він вже сам дихає, але досі в комі.

Чоловіку необхідне дороговартісне медикаментозне лікування, а у рідних таких коштів немає, тому донька чоловіка звертається по допомогу до небайдужих.

“На лікування пішли всі заощадження, довелося влізли в кредити. Витратили вже більше 100 тисяч гривень. Живемо з чоловіком в орендованій квартирі з двома маленькими дітками. Звертаємось до людей з проханням про допомогу. Будемо дуже вдячні будь-якій сумі”, – говорить донька Ірина.

Реквізити для допомоги: Приватбанк: 5168 7422 3066 6137 донька Томчук Ірина Вікторівна.

Волинянин, який перебуває у комі в реанімації, потребує допомоги небайдужих
Волинянин, який перебуває у комі в реанімації, потребує допомоги небайдужих

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Теги: гроші, допомога, лікування
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