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Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині

Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині
Жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району Давида Вікторовича Тарана, який зник перед Новим роком, знайшли повішеним.

Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.

Нагадаємо, 23-річний хлопець зник 28-го грудня 2019 року .

Тіло волинянина знайшли сьогодні, 9 січня, поблизу села Раків Ліс в урочищі Криниця.

За попередньою інформацією, хлопець імовірно покінчив життя самогубством шляхом повішання.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

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Теги: розшук, самогубство, Волинь
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