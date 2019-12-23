Знайшли тіло зниклого перед Новим роком хлопця з Волині
Сьогодні, 17:57
Жителя села Раків Ліс Камінь-Каширського району Давида Вікторовича Тарана, який зник перед Новим роком, знайшли повішеним.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Нагадаємо, 23-річний хлопець зник 28-го грудня 2019 року .
Тіло волинянина знайшли сьогодні, 9 січня, поблизу села Раків Ліс в урочищі Криниця.
За попередньою інформацією, хлопець імовірно покінчив життя самогубством шляхом повішання.
Подробиці інциденту з'ясовуються.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Нагадаємо, 23-річний хлопець зник 28-го грудня 2019 року .
Тіло волинянина знайшли сьогодні, 9 січня, поблизу села Раків Ліс в урочищі Криниця.
За попередньою інформацією, хлопець імовірно покінчив життя самогубством шляхом повішання.
Подробиці інциденту з'ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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