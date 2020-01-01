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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень підніметься до +3…+5. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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