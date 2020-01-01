Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень підніметься до +3…+5. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень підніметься до +3…+5. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У НБУ спрогнозували, яким буде курс гривні у 2020 році
Сьогодні, 20:45
Волинян просять привітати з днем народження хлопця, у якого вітчим загинув під Іловайськом
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку судили чоловіка за наркотики
Сьогодні, 19:30
Медіа