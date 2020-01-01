Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 січня





У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень підніметься до +3…+5. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень підніметься до +3…+5. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію