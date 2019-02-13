На Житомирщині померла дитина, ймовірно, від грипу





Про це кореспонденту



“За моєю інформацією від керівника Бердичівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, такий прикрий випадок дійсно стався у нашому районі. За моєю інформацією, дана дитина лікувалася у Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, але є інформація, що це пов’язано з грипом, запаленням легенів”, — розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердичівському районі Житомирської області, ймовірно, від грипу померла шестирічна дитина.Про це кореспонденту УНН повідомив голова Бердичівської районної ради Максим Самчик.“За моєю інформацією від керівника Бердичівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, такий прикрий випадок дійсно стався у нашому районі. За моєю інформацією, дана дитина лікувалася у Житомирській обласній дитячій лікарні, там і померла. Я не знаю офіційних результатів медичних висновків, але є інформація, що це пов’язано з грипом, запаленням легенів”, — розповів він.

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