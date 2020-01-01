У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря»

У Фінляндії вчені розробили технологію виробництва білка "з повітря".Вони переконані, що у найближчі десять років їхня продукція зможе конкурувати з іншими дешевими джерелами протеїнів, такими як соя, - повідомляє УНІАН.Білок генерують з ґрунтових бактерій, яких годують воднем. А цю речовину добувають шляхом розщеплення води за допомогою електроструму. Розробники кажуть, що в разі використання електрики з сонячних чи вітрових станцій, їжу можна буде "вирощувати" з близькими до нуля викидами в атмосферу. Якщо їхній задум здійсниться, це допоможе вирішити числені проблеми у світі, пов'язані з фермерством.Проект вже привабив 5,5 мільйонів євро інвестицій. Розробники очікують, що залежно від вартості електроенергії вони зможуть конкурувати в ціні з соєю до кінця десятиліття або й навіть до 2025 року. Згенерований "з повітря" білок - це біла пудра без смаку. Розробники пояснили, що хочуть, щоб їхній продукт став нейтральною добавкою у різних харчах. Він може замінити пальмову олію в, приміром, морозиві, бісквітах, макаронних виробах, соусах чи хлібі.