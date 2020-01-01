У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря»
Сьогодні, 00:16
У Фінляндії вчені розробили технологію виробництва білка "з повітря".
Вони переконані, що у найближчі десять років їхня продукція зможе конкурувати з іншими дешевими джерелами протеїнів, такими як соя, - повідомляє УНІАН.
Білок генерують з ґрунтових бактерій, яких годують воднем. А цю речовину добувають шляхом розщеплення води за допомогою електроструму. Розробники кажуть, що в разі використання електрики з сонячних чи вітрових станцій, їжу можна буде "вирощувати" з близькими до нуля викидами в атмосферу. Якщо їхній задум здійсниться, це допоможе вирішити числені проблеми у світі, пов'язані з фермерством.
Проект вже привабив 5,5 мільйонів євро інвестицій. Розробники очікують, що залежно від вартості електроенергії вони зможуть конкурувати в ціні з соєю до кінця десятиліття або й навіть до 2025 року. Згенерований "з повітря" білок - це біла пудра без смаку. Розробники пояснили, що хочуть, щоб їхній продукт став нейтральною добавкою у різних харчах. Він може замінити пальмову олію в, приміром, морозиві, бісквітах, макаронних виробах, соусах чи хлібі.
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Вони переконані, що у найближчі десять років їхня продукція зможе конкурувати з іншими дешевими джерелами протеїнів, такими як соя, - повідомляє УНІАН.
Білок генерують з ґрунтових бактерій, яких годують воднем. А цю речовину добувають шляхом розщеплення води за допомогою електроструму. Розробники кажуть, що в разі використання електрики з сонячних чи вітрових станцій, їжу можна буде "вирощувати" з близькими до нуля викидами в атмосферу. Якщо їхній задум здійсниться, це допоможе вирішити числені проблеми у світі, пов'язані з фермерством.
Проект вже привабив 5,5 мільйонів євро інвестицій. Розробники очікують, що залежно від вартості електроенергії вони зможуть конкурувати в ціні з соєю до кінця десятиліття або й навіть до 2025 року. Згенерований "з повітря" білок - це біла пудра без смаку. Розробники пояснили, що хочуть, щоб їхній продукт став нейтральною добавкою у різних харчах. Він може замінити пальмову олію в, приміром, морозиві, бісквітах, макаронних виробах, соусах чи хлібі.
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