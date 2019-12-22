Індійський студент винайшов помаду, що захищає від ґвалтівників

Ш'яма Чаурасіі розробив гаджет особистої безпеки для жінок.



Пристрій схожий на губну помаду, - пише



Замаскований пристрій видає сигнал, що нагадує звук вибуху, і надсилає прохання про допомогу з координатами на номер екстреної служби. Щоб активувати "губну помаду", досить натиснути на кнопку, розміщену на футлярі гаджета.



Пристрій заряджається через мобільний телефон і підключається через Bluetooth.



"Його легко носити з собою, тому що він виглядає як звичайна помада і не викликає підозр", - зазначив винахідник. Він додав, що розробляв "помаду" кілька місяців і хоче продавати її за 600 рупій (близько 205 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студент індійського університету Банарас в штаті Уттар-Прадешрозробив гаджет особистої безпеки для жінок.Пристрій схожий на губну помаду, - пише УНІАН , посилаючись на FaceNews.uaЗамаскований пристрій видає сигнал, що нагадує звук вибуху, і надсилає прохання про допомогу з координатами на номер екстреної служби. Щоб активувати "губну помаду", досить натиснути на кнопку, розміщену на футлярі гаджета.Пристрій заряджається через мобільний телефон і підключається через Bluetooth."Його легко носити з собою, тому що він виглядає як звичайна помада і не викликає підозр", - зазначив винахідник. Він додав, що розробляв "помаду" кілька місяців і хоче продавати її за 600 рупій (близько 205 гривень).

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