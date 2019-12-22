вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Індійський студент винайшов помаду, що захищає від ґвалтівників

Індійський студент винайшов помаду, що захищає від ґвалтівників
Студент індійського університету Банарас в штаті Уттар-Прадеш Ш'яма Чаурасіі розробив гаджет особистої безпеки для жінок.

Пристрій схожий на губну помаду, - пише УНІАН, посилаючись на FaceNews.ua

Замаскований пристрій видає сигнал, що нагадує звук вибуху, і надсилає прохання про допомогу з координатами на номер екстреної служби. Щоб активувати "губну помаду", досить натиснути на кнопку, розміщену на футлярі гаджета.

Пристрій заряджається через мобільний телефон і підключається через Bluetooth.

"Його легко носити з собою, тому що він виглядає як звичайна помада і не викликає підозр", - зазначив винахідник. Він додав, що розробляв "помаду" кілька місяців і хоче продавати її за 600 рупій (близько 205 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безпека, наука
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Індійський студент винайшов помаду, що захищає від ґвалтівників
Сьогодні, 03:19
«Підкаже, підтримає, коли треба — накричить», - «карпатівець» з Волині про Федецького
Сьогодні, 02:04
Україна відправила ноту протесту через візит Путіна в окупований Крим
Сьогодні, 01:12
У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря»
Сьогодні, 00:16
10 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря» У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря»
Сьогодні, 00:16
На Волині завершилося голосування в об’єднаних територіальних громадах На Волині завершилося голосування в об’єднаних територіальних громадах
22 грудень, 2019, 21:42
До Луцька приїхали журналісти на транскордонний форум. ФОТО До Луцька приїхали журналісти на транскордонний форум. ФОТО
21 грудень, 2019, 22:30
Лише 26% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки Лише 26% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки
12 грудень, 2019, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Індійський студент винайшов помаду, що захищає від ґвалтівників
Сьогодні, 03:19
 0
«Підкаже, підтримає, коли треба — накричить», - «карпатівець» з Волині про Федецького
Сьогодні, 02:04
 0
Україна відправила ноту протесту через візит Путіна в окупований Крим
Сьогодні, 01:12
 0
У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря»
Сьогодні, 00:16
 0
10 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8