Індійський студент винайшов помаду, що захищає від ґвалтівників
Сьогодні, 03:19
Студент індійського університету Банарас в штаті Уттар-Прадеш Ш'яма Чаурасіі розробив гаджет особистої безпеки для жінок.
Пристрій схожий на губну помаду, - пише УНІАН, посилаючись на FaceNews.ua
Замаскований пристрій видає сигнал, що нагадує звук вибуху, і надсилає прохання про допомогу з координатами на номер екстреної служби. Щоб активувати "губну помаду", досить натиснути на кнопку, розміщену на футлярі гаджета.
Пристрій заряджається через мобільний телефон і підключається через Bluetooth.
"Його легко носити з собою, тому що він виглядає як звичайна помада і не викликає підозр", - зазначив винахідник. Він додав, що розробляв "помаду" кілька місяців і хоче продавати її за 600 рупій (близько 205 гривень).
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Пристрій схожий на губну помаду, - пише УНІАН, посилаючись на FaceNews.ua
Замаскований пристрій видає сигнал, що нагадує звук вибуху, і надсилає прохання про допомогу з координатами на номер екстреної служби. Щоб активувати "губну помаду", досить натиснути на кнопку, розміщену на футлярі гаджета.
Пристрій заряджається через мобільний телефон і підключається через Bluetooth.
"Його легко носити з собою, тому що він виглядає як звичайна помада і не викликає підозр", - зазначив винахідник. Він додав, що розробляв "помаду" кілька місяців і хоче продавати її за 600 рупій (близько 205 гривень).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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