Повідомили, коли луцька «Волинь» вийде з відпустки
Сьогодні, 21:53
ФК «Волинь» завершить відпочинок і вже скоро займеться підготовкою до другого ігорового півріччя.
Про це йдеться на сайті футбольного клубу.
Одразу після Різдва Христового за започаткованою минулого року традицією тренери та гравці зберуться визначити кращих у футзальному турнірі. Цього разу за Кубок Валентина Кошельника змагатимуться чотири команди – «Волинь», «Волинь» U-19, команда тренерів «Волині», а також чинні переможці чемпіонату міста Луцька з футболу – команда «ППМ».
Змагання триватимуть з 11 по 15 січня, та відбуватимуться щодня орієнтовно з 12:00 до 14:00 у залі Волинської ОДЮСШ на вулиці Шевченка, 3. У неділю, 12 січня, ігри відбуватимуться у залі спорткомплексу СНУ на проспекті Грушевського.
Гравці "Волині" запрошують уболівальників відвідати турнір та підтримати улюблену команду.
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Про це йдеться на сайті футбольного клубу.
Одразу після Різдва Христового за започаткованою минулого року традицією тренери та гравці зберуться визначити кращих у футзальному турнірі. Цього разу за Кубок Валентина Кошельника змагатимуться чотири команди – «Волинь», «Волинь» U-19, команда тренерів «Волині», а також чинні переможці чемпіонату міста Луцька з футболу – команда «ППМ».
Змагання триватимуть з 11 по 15 січня, та відбуватимуться щодня орієнтовно з 12:00 до 14:00 у залі Волинської ОДЮСШ на вулиці Шевченка, 3. У неділю, 12 січня, ігри відбуватимуться у залі спорткомплексу СНУ на проспекті Грушевського.
Гравці "Волині" запрошують уболівальників відвідати турнір та підтримати улюблену команду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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