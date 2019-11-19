Повідомили, коли луцька «Волинь» вийде з відпустки

ФК «Волинь» завершить відпочинок і вже скоро займеться підготовкою до другого ігорового півріччя.Про це йдеться на сайті футбольного клубу.Одразу після Різдва Христового за започаткованою минулого року традицією тренери та гравці зберуться визначити кращих у футзальному турнірі. Цього разу за Кубокзмагатимуться чотири команди – «Волинь», «Волинь» U-19, команда тренерів «Волині», а також чинні переможці чемпіонату міста Луцька з футболу – команда «ППМ».Змагання триватимуть з 11 по 15 січня, та відбуватимуться щодня орієнтовно з 12:00 до 14:00 у залі Волинської ОДЮСШ на вулиці Шевченка, 3. У неділю, 12 січня, ігри відбуватимуться у залі спорткомплексу СНУ на проспекті Грушевського.Гравці "Волині" запрошують уболівальників відвідати турнір та підтримати улюблену команду.