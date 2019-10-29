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Твір лучанина Сашка Положинського став бригадною піснею одеських військових. ВІДЕО

Твір лучанина Сашка Положинського став бригадною піснею одеських військових. ВІДЕО
28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу обрала собі бригадну пісню.

«Гімном» бригади стала пісня уродженця Луцька Олександра Положинського «Лицарський Хрест». Про це співак написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу вибрала собі бригадною піснею ”Лицарський Хрест” гурту “Тартак”. На знак вдячності, в новорічну ніч, мені вручили спеціальну бригадну нагороду. Для мене велика честь і приємність - дякую! «Волею та Залізом»!» - йдеться у дописі Сашка Положинсього.
Твір лучанина Сашка Положинського став бригадною піснею одеських військових. ВІДЕО


28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України, яке базується в селищі Чорноморське Одеської області.


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Теги: 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, Олександр Положинський
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