Твір лучанина Сашка Положинського став бригадною піснею одеських військових. ВІДЕО





«Гімном» бригади стала пісня уродженця Луцька Олександра Положинського «Лицарський Хрест». Про це співак написав на своїй сторінці у фейсбуці.



«28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу вибрала собі бригадною піснею ”Лицарський Хрест” гурту “Тартак”. На знак вдячності, в новорічну ніч, мені вручили спеціальну бригадну нагороду. Для мене велика честь і приємність - дякую! «Волею та Залізом»!» - йдеться у дописі Сашка Положинсього.



28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України, яке базується в селищі Чорноморське Одеської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу обрала собі бригадну пісню.«Гімном» бригади стала пісня уродженця Луцька«Лицарський Хрест». Про це співак написав на своїй сторінці у фейсбуці.«28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу вибрала собі бригадною піснею ”Лицарський Хрест” гурту “Тартак”. На знак вдячності, в новорічну ніч, мені вручили спеціальну бригадну нагороду. Для мене велика честь і приємність - дякую! «Волею та Залізом»!» - йдеться у дописі Сашка Положинсього.28-ма окрема механізо́вана брига́да імені Лицарів Зимового Походу — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України, яке базується в селищі Чорноморське Одеської області.

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