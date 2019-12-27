вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У одному з мікрорайонів Луцька відбулась «Спортивна зима». ФОТО

У одному з мікрорайонів Луцька відбулась «Спортивна зима». ФОТО
Діти з 33-го мікрорайону Луцька взяли участь в спортивних змаганнях в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».

Змагання відбулися 9 січня в осередку «Олімпія» комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” Луцької міської ради», - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцькради.

Організацію та проведення спортивного свята взяла на себе Ніна Лисенко.

Захід розпочався спільним виконанням колядок за участю дорослих і дітей. Потім юні спортсмени з 33-го мікрорайону змагалися в таких дисциплінах: теніс настільний, настільний футбол, дартс, шахи, шашки.

На завершення усіх дітей нагородили дипломами від КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх» та подарунками від Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Прем'єр-міністри Британії та Канади заявили, що український літак збили іранською ракетою
09 січень, 23:21
У одному з мікрорайонів Луцька відбулась «Спортивна зима». ФОТО
09 січень, 22:59
Твір лучанина Сашка Положинського став бригадною піснею одеських військових. ВІДЕО
09 січень, 22:32
Повідомили, коли луцька «Волинь» вийде з відпустки
09 січень, 21:53
Схожі новини
У Луцьку відбудеться «Свято баскетболу» для дітей У Луцьку відбудеться «Свято баскетболу» для дітей
27 грудень, 2019, 16:33
Баскетболісти «Старого Луцька» обіграли команду з Житомира. ФОТО Баскетболісти «Старого Луцька» обіграли команду з Житомира. ФОТО
22 грудень, 2019, 08:33
На Волині до кінця року відкриють 6 мультифункціональних спортивних майданчиків На Волині до кінця року відкриють 6 мультифункціональних спортивних майданчиків
11 грудень, 2019, 13:28
Волиняни з інвалідністю стали призерами Кубку Західної ліги з гри боча Волиняни з інвалідністю стали призерами Кубку Західної ліги з гри боча
25 листопад, 2019, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Фінляндії навчилися робити їжу «з повітря»
Сьогодні, 00:16
 0
10 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Прем'єр-міністри Британії та Канади заявили, що український літак збили іранською ракетою
09 січень, 23:21
 0
У одному з мікрорайонів Луцька відбулась «Спортивна зима». ФОТО
09 січень, 22:59
 0
Твір лучанина Сашка Положинського став бригадною піснею одеських військових. ВІДЕО
09 січень, 22:32
 0
Медіа
відео
1/8