У одному з мікрорайонів Луцька відбулась «Спортивна зима». ФОТО
09 січень, 22:59
Діти з 33-го мікрорайону Луцька взяли участь в спортивних змаганнях в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».
Змагання відбулися 9 січня в осередку «Олімпія» комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” Луцької міської ради», - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцькради.
Організацію та проведення спортивного свята взяла на себе Ніна Лисенко.
Захід розпочався спільним виконанням колядок за участю дорослих і дітей. Потім юні спортсмени з 33-го мікрорайону змагалися в таких дисциплінах: теніс настільний, настільний футбол, дартс, шахи, шашки.
На завершення усіх дітей нагородили дипломами від КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх» та подарунками від Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна».
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Змагання відбулися 9 січня в осередку «Олімпія» комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” Луцької міської ради», - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцькради.
Організацію та проведення спортивного свята взяла на себе Ніна Лисенко.
Захід розпочався спільним виконанням колядок за участю дорослих і дітей. Потім юні спортсмени з 33-го мікрорайону змагалися в таких дисциплінах: теніс настільний, настільний футбол, дартс, шахи, шашки.
На завершення усіх дітей нагородили дипломами від КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх» та подарунками від Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна».
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