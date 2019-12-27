У одному з мікрорайонів Луцька відбулась «Спортивна зима». ФОТО

Діти з 33-го мікрорайону Луцька взяли участь в спортивних змаганнях в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».Змагання відбулися 9 січня в осередку «Олімпія» комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” Луцької міської ради», - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцькради.Організацію та проведення спортивного свята взяла на себе Ніна Лисенко.Захід розпочався спільним виконанням колядок за участю дорослих і дітей. Потім юні спортсмени з 33-го мікрорайону змагалися в таких дисциплінах: теніс настільний, настільний футбол, дартс, шахи, шашки.На завершення усіх дітей нагородили дипломами від КЗ «Луцький МЦФЗН «Спорт для всіх» та подарунками від Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна».