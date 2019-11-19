Польський Сейм звинуватив Росію у «маніпулюванні історією»
Сьогодні, 07:15
Нижня палата парламенту прийняла резолюцію, в якій звинувачує РФ в "маніпулюванні історією"
Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сейму.
У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.
Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.
У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу і укладення пакту Молотова-Ріббентропа.
"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.
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Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сейму.
У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.
Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.
У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу і укладення пакту Молотова-Ріббентропа.
"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.
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