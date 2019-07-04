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Прем'єр-міністри Британії та Канади заявили, що український літак збили іранською ракетою

Прем'єр-міністри Британії та Канади заявили, що український літак збили іранською ракетою
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявили, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

За його словами, в даний час існує інформація про те, що український авіалайнер був збитий іранською ракетою.

"В даний час існує маса інформації про те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря". Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування", - сказав він.

Незадовго до цього про це говорив і Джастін Трюодо.

"У нас є дані розвідки - як канадської, так і союзників, - які вказують на те, що літак збила іранська ракета "земля-повітря". Можливо, це було зроблено ненавмисно", - заявив Трюдо.

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Теги: катастрофа, Боїнг
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