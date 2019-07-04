Прем'єр-міністри Британії та Канади заявили, що український літак збили іранською ракетою

Прем'єр-міністр Канадиі прем'єр-міністр Великобританіїзаявили, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою.Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.За його словами, в даний час існує інформація про те, що український авіалайнер був збитий іранською ракетою."В даний час існує маса інформації про те, що літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря". Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне і прозоре розслідування", - сказав він.Незадовго до цього про це говорив і Джастін Трюодо."У нас є дані розвідки - як канадської, так і союзників, - які вказують на те, що літак збила іранська ракета "земля-повітря". Можливо, це було зроблено ненавмисно", - заявив Трюдо.