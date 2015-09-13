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Україна відправила ноту протесту через візит Путіна в окупований Крим

Україна відправила ноту протесту через візит Путіна в окупований Крим
Міністерство закордонних справ передало російській стороні ноту протесту через візит президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.

Путін приїхав на півострів, щоб подивитись на незаконні запуски ракет, - пише Українська правда, посилаючись на речницю МЗС Катерину Зеленко.

"У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала Катерина Зеленко у Twitter

У МЗС вкотре наголосили, що такий візит – "грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України". Також у відомстві підкреслили, що відвідини окупованого Криму необхідно узгоджувати з Україною.

Як відомо, 9 січня президент Росії Володимир Путін вкотре прибув до окупованого Криму на порушення норм міжнародного права і українського законодавства і був присутній на пусках ракет.

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Теги: Крим, Україна, Путін
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