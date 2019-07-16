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«Підкаже, підтримає, коли треба — накричить», - «карпатівець» з Волині про Федецького

«Підкаже, підтримає, коли треба — накричить», - «карпатівець» з Волині про Федецького
Капітан Карпат U-19, гравець молодіжної збірної України, волинянин Владислав Мудрик розповів про гру із земляком Артемом Федецьким.

Про це юний уродженець Нововолинська розповів у інтерв`ю для "Золотий талант".

Як відомо, Владислав Мудрик у перші йполовині сезону був ключовим виконавцем команди "Карпат U-19", якими керує Роман Гнатів, і зіграв від дзвінка до дзвінка у всіх 14-ти поєдинках.

Волиняни розповів про те, як йому довелося грати разом із Артемом Федецьким.

"Артем був першим моїм кумиром, я не цікавився іноземними футболістами, однак захоплювався Федецьким. Ми бачилися на тренуваннях, а одного разу Артем виступав за дубль. Мене також залучили до молодіжної команди і я вийшов на поле на заключні 10 хвилин. Відповідно Федецький грав правого центрального захисника, а я — крайнього правого захисника. Коли ти граєш з такою людиною, то складається враження, ніби ти за кам’яною стіною. Він підкаже, підтримає, коли треба — накричить. Артем — дуже хороша людина", - розповів Мудрик.

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Теги: Волинь, Артем Федецький, Владислав Мудрик
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