В Чернівецькій області 9 дітей захворіли на кашлюк





Про це повідомляє



Медики стверджують, що в Україні, протягом 11 місяців 2019 року, планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей.



"Протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.



Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.



Його симптоми: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.



Лікарі наголошують, що діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.



У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія). Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.



"Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна в усіх регіонах та є безкоштовною", - додали спеціалісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Чернівецькій області зареєстрували 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей.Про це повідомляє Zik , посилаючись на Центр громадського здоров'я.Медики стверджують, що в Україні, протягом 11 місяців 2019 року, планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей."Протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.Його симптоми: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.Лікарі наголошують, що діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія). Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування."Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна в усіх регіонах та є безкоштовною", - додали спеціалісти.

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