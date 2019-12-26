В Чернівецькій області 9 дітей захворіли на кашлюк
Сьогодні, 06:21
В Чернівецькій області зареєстрували 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей.
Про це повідомляє Zik, посилаючись на Центр громадського здоров'я.
Медики стверджують, що в Україні, протягом 11 місяців 2019 року, планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей.
"Протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.
Його симптоми: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
Лікарі наголошують, що діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія). Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.
"Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна в усіх регіонах та є безкоштовною", - додали спеціалісти.
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Про це повідомляє Zik, посилаючись на Центр громадського здоров'я.
Медики стверджують, що в Україні, протягом 11 місяців 2019 року, планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей.
"Протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, здебільшого повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю чи чхання.
Його симптоми: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
Лікарі наголошують, що діти, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
У немовлят кашлюк може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія). Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.
"Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна в усіх регіонах та є безкоштовною", - додали спеціалісти.
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