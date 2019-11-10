На Волині викрили роботу 12 нелегальних заправок

Роботу 12-ти об’єктів незаконної реалізації пального припинено за результатами перевірок, проведених з початку січня 2020-го року обласною робочою групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.5 нелегальних АЗС виявили у Луцьку, решта – у селах Зимне Володимир-Волинського, Низкиничі Іваничівського, Вишнів Любомльського, Тур та Дубечне Ратнівського районів, а також у містах Любомль та Горохів.Нагадаємо, що нещодавно Прем’єр-міністр України дав доручення до 9 січня ліквідувати проблему нелегальної діяльності АЗС.Так, за результатами проведеної роботи станом на 9 січня 2020-го року припинили роботу 12-ти об’єктів незаконної торгівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів.Для цього в області з початку року робоча група, створена розпорядженням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, здійснила вже понад 100 перевірок об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами.Варто зауважити, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України ця робота продовжуватиметься і після 9-го січня. Зокрема, як зазначив директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, облдержадміністрація після 9-го січня 2020-го року щотижня інформуватиме Кабмін про результати діяльності робочої групи.