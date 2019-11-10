На Волині викрили роботу 12 нелегальних заправок
Сьогодні, 08:59
Роботу 12-ти об’єктів незаконної реалізації пального припинено за результатами перевірок, проведених з початку січня 2020-го року обласною робочою групи з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі нафтопродуктами.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
5 нелегальних АЗС виявили у Луцьку, решта – у селах Зимне Володимир-Волинського, Низкиничі Іваничівського, Вишнів Любомльського, Тур та Дубечне Ратнівського районів, а також у містах Любомль та Горохів.
Нагадаємо, що нещодавно Прем’єр-міністр України дав доручення до 9 січня ліквідувати проблему нелегальної діяльності АЗС.
Так, за результатами проведеної роботи станом на 9 січня 2020-го року припинили роботу 12-ти об’єктів незаконної торгівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів.
Для цього в області з початку року робоча група, створена розпорядженням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, здійснила вже понад 100 перевірок об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами.
Варто зауважити, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України ця робота продовжуватиметься і після 9-го січня. Зокрема, як зазначив директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Ігор Чуліпа, облдержадміністрація після 9-го січня 2020-го року щотижня інформуватиме Кабмін про результати діяльності робочої групи.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
5 нелегальних АЗС виявили у Луцьку, решта – у селах Зимне Володимир-Волинського, Низкиничі Іваничівського, Вишнів Любомльського, Тур та Дубечне Ратнівського районів, а також у містах Любомль та Горохів.
Нагадаємо, що нещодавно Прем’єр-міністр України дав доручення до 9 січня ліквідувати проблему нелегальної діяльності АЗС.
Так, за результатами проведеної роботи станом на 9 січня 2020-го року припинили роботу 12-ти об’єктів незаконної торгівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів.
Для цього в області з початку року робоча група, створена розпорядженням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, здійснила вже понад 100 перевірок об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами.
Варто зауважити, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України ця робота продовжуватиметься і після 9-го січня. Зокрема, як зазначив директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Ігор Чуліпа, облдержадміністрація після 9-го січня 2020-го року щотижня інформуватиме Кабмін про результати діяльності робочої групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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