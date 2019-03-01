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«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО

«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вкотре «похазяйнували» вандали.

Про це на сторінці у Facebook повідомив лучанин Леонід Баглай.

У своєму сатиричному дописі він не приховує обурення від протиправних і варварських дій луцьких шкідників.

«Шановна громадо, прошу уваги!!! Є ймовірність втечі з Луцького зоопарку групи приматів, які ймовірно також святкували Новорічні свята. Феєрією свята було урочисте перевертання семи урн, та жбурляння іх у водойму. Також розглядається версія, що у вчиненні даного "Акту гуманізму" була відмова самки одному з гібонів. Прошу звернути увагу на Ваше оточення, бо під головними уборами, ховаються ось такі слабо розвинені тварини, які варто повернути в зоопарк, де їм і місце. Дякую за увагу. Звертатись до адміністрації зоопарку та муніципальної варти», – йдеться у дописі.

«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО
«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО


Нагадаємо, що такий акт вандалізму у луцькому парку – вже не вперше. Одразу після святкування нового року інспекторам муніципальної варти довелося дістали лавки з водойми, куди їх позакидали хулігани, і встановлювати на свої місця. Крім того, правоохоронці виявили пошкодження двох лавок - була відсутня одна ніжка та зламана дошка, декілька смітників також перекинули у воду.

«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО
«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО


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Теги: Луцьк, вандали, парк, смітники, хуліганство
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