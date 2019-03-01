«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО





Про це на сторінці у Facebook повідомив лучанин Леонід Баглай.



У своєму сатиричному дописі він не приховує обурення від протиправних і варварських дій луцьких шкідників.



«Шановна громадо, прошу уваги!!! Є ймовірність втечі з Луцького зоопарку групи приматів, які ймовірно також святкували Новорічні свята. Феєрією свята було урочисте перевертання семи урн, та жбурляння іх у водойму. Також розглядається версія, що у вчиненні даного "Акту гуманізму" була відмова самки одному з гібонів. Прошу звернути увагу на Ваше оточення, бо під головними уборами, ховаються ось такі слабо розвинені тварини, які варто повернути в зоопарк, де їм і місце. Дякую за увагу. Звертатись до адміністрації зоопарку та муніципальної варти», – йдеться у дописі.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки вкотре «похазяйнували» вандали.Про це на сторінці у Facebook повідомив лучанинУ своєму сатиричному дописі він не приховує обурення від протиправних і варварських дій луцьких шкідників.«Шановна громадо, прошу уваги!!! Є ймовірність втечі з Луцького зоопарку групи приматів, які ймовірно також святкували Новорічні свята. Феєрією свята було урочисте перевертання семи урн, та жбурляння іх у водойму. Також розглядається версія, що у вчиненні даного "Акту гуманізму" була відмова самки одному з гібонів. Прошу звернути увагу на Ваше оточення, бо під головними уборами, ховаються ось такі слабо розвинені тварини, які варто повернути в зоопарк, де їм і місце. Дякую за увагу. Звертатись до адміністрації зоопарку та муніципальної варти», – йдеться у дописі. Нагадаємо, що такий акт вандалізму у луцькому парку – вже не вперше. Одразу після святкування нового року інспекторам муніципальної варти довелося дістали лавки з водойми, куди їх позакидали хулігани, і встановлювати на свої місця. Крім того, правоохоронці виявили пошкодження двох лавок - була відсутня одна ніжка та зламана дошка, декілька смітників також перекинули у воду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію