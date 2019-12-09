Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 09:33
Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.
Пропонуємо розклад сеансів з 9 до 15 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».
ПРЕМ'ЄРА: Дулітл 3D, 0+
ПРЕМ`ЄРА: Гламурний бізнес, 16+
ПРЕМ`ЄРА: Під водою, 16+
Щасливого різдва, 12+
Червоні черевички і сім гномів, 0+
Ігри з вогнем, 0+
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+
Скажене весілля 2, 0+
Джуманджі: наступний рівень 3D, 12+
Шпигуни під прикриттям, 0+
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
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Пропонуємо розклад сеансів з 9 до 15 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».
ПРЕМ'ЄРА: Дулітл 3D, 0+
ПРЕМ`ЄРА: Гламурний бізнес, 16+
ПРЕМ`ЄРА: Під водою, 16+
Щасливого різдва, 12+
Червоні черевички і сім гномів, 0+
Ігри з вогнем, 0+
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+
Скажене весілля 2, 0+
Джуманджі: наступний рівень 3D, 12+
Шпигуни під прикриттям, 0+
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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