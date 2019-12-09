Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*





Пропонуємо розклад сеансів з 9 до 15 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».



ПРЕМ'ЄРА: Дулітл 3D, 0+

ПРЕМ`ЄРА: Гламурний бізнес, 16+

ПРЕМ`ЄРА: Під водою, 16+

Щасливого різдва, 12+

Червоні черевички і сім гномів, 0+

Ігри з вогнем, 0+

Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+

Скажене весілля 2, 0+

Джуманджі: наступний рівень 3D, 12+

Шпигуни під прикриттям, 0+



Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті:



Деталі за телефоном: 067 334 50 88.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поки у січні ще усі святкують та мають трохи більше часу, ніж зазвичай, гарною ідеєю його проведення буде перегляд фільмів із друзями, коханими чи дітьми.Пропонуємо розклад сеансів з 9 до 15 січня в кінотеатрі «PremierCity», що у ТРЦ «ПортCity».ПРЕМ'ЄРА: Дулітл 3D, 0+ПРЕМ`ЄРА: Гламурний бізнес, 16+ПРЕМ`ЄРА: Під водою, 16+Щасливого різдва, 12+Червоні черевички і сім гномів, 0+Ігри з вогнем, 0+Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+Скажене весілля 2, 0+Джуманджі: наступний рівень 3D, 12+Шпигуни під прикриттям, 0+Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/ Деталі за телефоном: 067 334 50 88.

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