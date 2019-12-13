На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення
Сьогодні, 09:42
9 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в п'ятницю, 10 січня.
Зазначається, що ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Заборонене Мінськими угодами озброєння не застосовувалося.
Були обстріляні укріплення ЗСУ в районі Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Красногорівки і Хутора Вільний.
Також з початку 10 січня ворог з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстріляв українських військових біля Мар'їнки.
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Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні в п'ятницю, 10 січня.
Зазначається, що ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Заборонене Мінськими угодами озброєння не застосовувалося.
Були обстріляні укріплення ЗСУ в районі Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Красногорівки і Хутора Вільний.
Також з початку 10 січня ворог з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстріляв українських військових біля Мар'їнки.
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