Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині

На Волині у листопаді продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,6 %.Про це повідомляє ГУ статистики в області.Найбільше зросли ціни на фрукти – на 30,2 %. Підвищились ціни на продукти переробки зернових, хліб, сало, масло, сири, сметану, рибу та продукти з риби, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, молоко, кисломолочну продукцію, макаронні вироби – на 19,9-2,0 %.У той же час подешевшали яйця (на 17,5 %) та овочі (на 5,8 %).