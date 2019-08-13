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Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині

Назвали продукти, які найбільше подорожчали на Волині
На Волині у листопаді продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,6 %.

Про це повідомляє ГУ статистики в області.

Найбільше зросли ціни на фрукти – на 30,2 %. Підвищились ціни на продукти переробки зернових, хліб, сало, масло, сири, сметану, рибу та продукти з риби, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, молоко, кисломолочну продукцію, макаронні вироби – на 19,9-2,0 %.

У той же час подешевшали яйця (на 17,5 %) та овочі (на 5,8 %).

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Теги: ціни, продукти
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