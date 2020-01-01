На проспекті у Луцьку – затор через аварію
Сьогодні, 10:11
На проспекті Перемоги у Луцьку зіткнулись дві автівки, внаслідок аварії утворився затор.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
За словами очевидців, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у Nissan.
Аварія сталась на світлофорі поблизу 5-ї школи. Автомобіль Nissan отримав незначні механічні пошкодження.
Внаслідок ДТП рух проспектом Перемоги ускладнений.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
За словами очевидців, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у Nissan.
Аварія сталась на світлофорі поблизу 5-ї школи. Автомобіль Nissan отримав незначні механічні пошкодження.
Внаслідок ДТП рух проспектом Перемоги ускладнений.
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