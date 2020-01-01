На проспекті у Луцьку – затор через аварію





Про це



За словами очевидців, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у Nissan.



Аварія сталась на світлофорі поблизу 5-ї школи. Автомобіль Nissan отримав незначні механічні пошкодження.



Внаслідок ДТП рух проспектом Перемоги ускладнений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Перемоги у Луцьку зіткнулись дві автівки, внаслідок аварії утворився затор.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.За словами очевидців, водій Mazda не дотримався безпечної дистанції та в'їхав у Nissan.Аварія сталась на світлофорі поблизу 5-ї школи. Автомобіль Nissan отримав незначні механічні пошкодження.Внаслідок ДТП рух проспектом Перемоги ускладнений.

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