У Луцьку люди самотужки вигребли гори мотлоху зі згорілої квартири. ФОТО
Сьогодні, 10:14
У Луцьку мешканці будинку №14 на проспекті Соборності мусили самотужки вигребти величезну купу сміття з квартири на 5-му поверсі.
Нагадаємо, 3 січня тут сталася пожежа, під час якої врятували жінку, яка й мешкала в квартирі. Житло було захаращене мукулутарою, платиском та іншими видами побутових відходів, - пише видання t1.ua.
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Мешканці будинку розповідають, що з самого ранку 6 січня з-під завалів у квартирі знову почав іти дим. Тож, враховуючи цю ситуацію і ті незручності, які вона спричинювала, сусіди викликали пожежників, а згодом почали самотужки вигрібати сміття.
8 січня жителі будинку попакували сміття в мішки, винесли на вулицю та вивезли пакети.
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Нагадаємо, 3 січня тут сталася пожежа, під час якої врятували жінку, яка й мешкала в квартирі. Житло було захаращене мукулутарою, платиском та іншими видами побутових відходів, - пише видання t1.ua.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сміття аж до стелі: показали зсередини квартиру, яка згоріла у Луцьку. ФОТО
Мешканці будинку розповідають, що з самого ранку 6 січня з-під завалів у квартирі знову почав іти дим. Тож, враховуючи цю ситуацію і ті незручності, які вона спричинювала, сусіди викликали пожежників, а згодом почали самотужки вигрібати сміття.
8 січня жителі будинку попакували сміття в мішки, винесли на вулицю та вивезли пакети.
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