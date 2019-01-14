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У Луцьку люди самотужки вигребли гори мотлоху зі згорілої квартири. ФОТО

У Луцьку люди самотужки вигребли гори мотлоху зі згорілої квартири. ФОТО
У Луцьку мешканці будинку №14 на проспекті Соборності мусили самотужки вигребти величезну купу сміття з квартири на 5-му поверсі.

Нагадаємо, 3 січня тут сталася пожежа, під час якої врятували жінку, яка й мешкала в квартирі. Житло було захаращене мукулутарою, платиском та іншими видами побутових відходів, - пише видання t1.ua.

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Мешканці будинку розповідають, що з самого ранку 6 січня з-під завалів у квартирі знову почав іти дим. Тож, враховуючи цю ситуацію і ті незручності, які вона спричинювала, сусіди викликали пожежників, а згодом почали самотужки вигрібати сміття.

8 січня жителі будинку попакували сміття в мішки, винесли на вулицю та вивезли пакети.
У Луцьку люди самотужки вигребли гори мотлоху зі згорілої квартири. ФОТО
У Луцьку люди самотужки вигребли гори мотлоху зі згорілої квартири. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк, сміття
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