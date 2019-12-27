Тренер Насті Каменських з Волині розповів, як їсти все та не гладшати

Зірковий тренер родом з Волинідав кілька порад щодо того, як не сідати на дієти та при цьому не гладшати.Про це він написав на своїй сторінці у facebook."Після свят від багатьох можна почути: "Все, на дієту, не їм того, того....того". Не потрібно відмовлятися від усього і відразу. Спробуйте викинути з раціону шкідливі продукти (фаст-фуд, майонези, кетчупи, солодощі, смажену їжу), а улюбленим стравам знайти заміну", - відзначив тренер.Так, Андрій Хомицький радить заміняти:- звичайні макарони - на вироби з твердих сортів, гречану, рисову локшину;- магазинні соуси з цукром і консервантами на соуси власного приготування з класичних йогуртів, овочів, насіння, спецій, горіхів;- рафіновану олію - на масла холодного віджиму: оливкову олію, лляну, гарбузову, кокосову, кунжутну;- цукор в десертах замініть на сухофрукти, мед, стевію, сироп топінамбура;- якщо полюбляєте випічку, то і тут є варіанти - використовуйте вівсяне, рисове, кукурудзяне, гречане борошно;- хліб - на хлібці або хлібобулочні вироби із житньої муки, з висівками;- ковбаси та сосиски змініть запеченим м’ясом і слабосоленою рибою;- масло на бутербродах - на хумус (нутове пюре зі спеціями), гуакамоле (пюре із авокадо зі спеціями ), м'який сир або ж арахісову пасту;- солодощі - на фрукти, сухофрукти і вироби з них."Знайти альтернативу можна завжди. Головне - бажання", - наголосив тренер.