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Тренер Насті Каменських з Волині розповів, як їсти все та не гладшати

Тренер Насті Каменських з Волині розповів, як їсти все та не гладшати
Зірковий тренер родом з Волині Андрій Хомицький дав кілька порад щодо того, як не сідати на дієти та при цьому не гладшати.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Після свят від багатьох можна почути: "Все, на дієту, не їм того, того....того". Не потрібно відмовлятися від усього і відразу. Спробуйте викинути з раціону шкідливі продукти (фаст-фуд, майонези, кетчупи, солодощі, смажену їжу), а улюбленим стравам знайти заміну", - відзначив тренер.

Так, Андрій Хомицький радить заміняти:
- звичайні макарони - на вироби з твердих сортів, гречану, рисову локшину;
- магазинні соуси з цукром і консервантами на соуси власного приготування з класичних йогуртів, овочів, насіння, спецій, горіхів;
- рафіновану олію - на масла холодного віджиму: оливкову олію, лляну, гарбузову, кокосову, кунжутну;
- цукор в десертах замініть на сухофрукти, мед, стевію, сироп топінамбура;
- якщо полюбляєте випічку, то і тут є варіанти - використовуйте вівсяне, рисове, кукурудзяне, гречане борошно;
- хліб - на хлібці або хлібобулочні вироби із житньої муки, з висівками;
- ковбаси та сосиски змініть запеченим м’ясом і слабосоленою рибою;
- масло на бутербродах - на хумус (нутове пюре зі спеціями), гуакамоле (пюре із авокадо зі спеціями ), м'який сир або ж арахісову пасту;
- солодощі - на фрукти, сухофрукти і вироби з них.

"Знайти альтернативу можна завжди. Головне - бажання", - наголосив тренер.


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Теги: їжа, харчування, поради
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