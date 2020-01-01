На трасі Луцьк-Рівне через акцію протесту можливе обмеження руху





Відтак, з 13:00 цього дня можливі ускладнення руху. Об'їзд ділянки перекриття у напрямку Луцьк здійснюватиметься через автодороги Т-1806 та М-19, - інформує служба автомобільних доріг у Рівненській області.



Учасників мирної акції закликають до порозуміння та взаємної поваги з іншими учасниками дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 10 січня, на автодорозі в районі населеного пункту Ставки, поблизу Рівного у зв'язку з акцією протесту планується перекриття автодороги "Устилуг-Луцьк-Рівне".Відтак, з 13:00 цього дня можливі ускладнення руху. Об'їзд ділянки перекриття у напрямку Луцьк здійснюватиметься через автодороги Т-1806 та М-19, - інформує служба автомобільних доріг у Рівненській області.Учасників мирної акції закликають до порозуміння та взаємної поваги з іншими учасниками дорожнього руху.

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