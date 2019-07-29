У Ковелі затримали чоловіка, який на Різдво обікрав два магазини
Сьогодні, 10:37
До Ковельського відділу поліції звернулися представники двох магазинів із заявами про крадіжки із торгових залів закладів. Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Під час досудового слідства з’ясували, що 8 січня спритник викрав із прилавку одного із магазинів Ковеля парфуми, чим завдав збитків на суму 470 гривень. Із іншого магазину він викрав пляшку алкогольного напою, чим завдав збитків на майже 500 грн.
Працівники поліції встановили причетність до скоєння обох крадіжок 39-річного ковельчанина. До слова, правопорушник уже мав неодноразово проблеми із законом.
Нині його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Під час досудового слідства з’ясували, що 8 січня спритник викрав із прилавку одного із магазинів Ковеля парфуми, чим завдав збитків на суму 470 гривень. Із іншого магазину він викрав пляшку алкогольного напою, чим завдав збитків на майже 500 грн.
Працівники поліції встановили причетність до скоєння обох крадіжок 39-річного ковельчанина. До слова, правопорушник уже мав неодноразово проблеми із законом.
Нині його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали, яким колись був кінотеатр у Любомлі. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Ковелі затримали чоловіка, який на Різдво обікрав два магазини
Сьогодні, 10:37
На трасі Луцьк-Рівне через акцію протесту можливе обмеження руху
Сьогодні, 10:30
«Версія про влучання ракети не виключається»: Зеленський вперше відреагував на заяви про збиття літака під Тегераном
Сьогодні, 10:19
Медіа