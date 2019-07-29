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У Ковелі затримали чоловіка, який на Різдво обікрав два магазини

У Ковелі затримали чоловіка, який на Різдво обікрав два магазини
До Ковельського відділу поліції звернулися представники двох магазинів із заявами про крадіжки із торгових залів закладів. Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Під час досудового слідства з’ясували, що 8 січня спритник викрав із прилавку одного із магазинів Ковеля парфуми, чим завдав збитків на суму 470 гривень. Із іншого магазину він викрав пляшку алкогольного напою, чим завдав збитків на майже 500 грн.

Працівники поліції встановили причетність до скоєння обох крадіжок 39-річного ковельчанина. До слова, правопорушник уже мав неодноразово проблеми із законом.

Нині його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Фото ілюстративне.

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Теги: Ковель, крадіжка, магазин, поліція
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