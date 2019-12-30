Показали, яким колись був кінотеатр у Любомлі. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Опублікували світлини кінотеатру «Дружба» в місті Любомль.
Фото, зроблене у 50-их роках ХХ століття після відкриття, опублікував у соцмережах директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Кордон.
Так, у 1950-х роках, коли місто активно почало розбудовуватися, тут побудували кінотеатр на понад 400 місць. Він працював до початку 1990 років
Згодом, приміщення реорганізували на супермаркет «Центральний». Нині на цьому місці — супермаркет.
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Фото, зроблене у 50-их роках ХХ століття після відкриття, опублікував у соцмережах директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, - пише Кордон.
Так, у 1950-х роках, коли місто активно почало розбудовуватися, тут побудували кінотеатр на понад 400 місць. Він працював до початку 1990 років
Згодом, приміщення реорганізували на супермаркет «Центральний». Нині на цьому місці — супермаркет.
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