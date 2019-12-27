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У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії

У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії
У Володимирі-Волинському діти збирали кошти для армії, співаючи колядок.

Близько 50-ти учасників зібрав 13-ий благодійний концерт “З колядою в серці” вихованців зразкової вокальної студії “Лодомир” центру позашкільної освіти, йдеться на сайті Володимира-Волинського.

Жителі та гості Володимира-Волинського зібралися в актовій залі районного будинку культури, щоб надихнутися виступами учасників концерту. Жанрове розмаїття та харизматичні виконавців дали змогу насолодитися глядачу мистецьким дійством та створили особливу атмосферу.

Аби присутні якнайповніше могли відчути радість різдвяних свят, учасники радували глядачів дзвінкоголосим співом, дивували щирістю і чистотою звучання. Концертна програма заворожила глядачів неповторним мистецьким і професійним колоритом, а позитивні емоції подарували глядачам й хореографічні композиції юних танцівників.

Під час концертної програми у залі зібрали кошти на підтримку учасників АТО (ООС).
У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії
У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії
У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії
У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії
У місті на Волині діти співали колядки, аби допомогти армії

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Теги: колядки, армія, АТО, ООС
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