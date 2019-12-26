Онлайн-запис до лікаря та сучасні умови: як у Ковелі розвивають медицину. ВІДЕО





Медики кажуть, що тепер мають усі належні умови. Таким змінам посприяла Національна служба охорони здоров’я, йдеться у сюжеті



Окрім кабінетів сімейних лікарів в амбулаторії також відремонтували коридори та маніпуляційні кімнати. Відтепер тут є й палата денного стаціонару. 30 % пацієнтів амбулаторії уже користуються послугою “online-запису” до лікаря.



З нового року для ковельчан запрацює і міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 3. Новий медзаклад, що на вулиці Відродження в мікрорайоні “Сільмашу”, облаштували за гроші Світового банку. Цей мікрорайон Ковеля розбудовується. Відтепер його мешканці при потребі зможуть отримати медичну допомогу неподалік від дому в комфортних умовах. У перспективі мережа лікарських амбулаторій має покрити все місто.



Окрім лікарських амбулаторій первинну медичну допомогу також надають лікарі педіатричного відділення дитячої поліклініки центральної районної лікарні Ковеля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як у Ковелі змінилася первинна ланка медицини.Медики кажуть, що тепер мають усі належні умови. Таким змінам посприяла Національна служба охорони здоров’я, йдеться у сюжеті 12 каналу Окрім кабінетів сімейних лікарів в амбулаторії також відремонтували коридори та маніпуляційні кімнати. Відтепер тут є й палата денного стаціонару. 30 % пацієнтів амбулаторії уже користуються послугою “online-запису” до лікаря.З нового року для ковельчан запрацює і міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 3. Новий медзаклад, що на вулиці Відродження в мікрорайоні “Сільмашу”, облаштували за гроші Світового банку. Цей мікрорайон Ковеля розбудовується. Відтепер його мешканці при потребі зможуть отримати медичну допомогу неподалік від дому в комфортних умовах. У перспективі мережа лікарських амбулаторій має покрити все місто.Окрім лікарських амбулаторій первинну медичну допомогу також надають лікарі педіатричного відділення дитячої поліклініки центральної районної лікарні Ковеля.

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