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Онлайн-запис до лікаря та сучасні умови: як у Ковелі розвивають медицину. ВІДЕО

Онлайн-запис до лікаря та сучасні умови: як у Ковелі розвивають медицину. ВІДЕО
Показали, як у Ковелі змінилася первинна ланка медицини.

Медики кажуть, що тепер мають усі належні умови. Таким змінам посприяла Національна служба охорони здоров’я, йдеться у сюжеті 12 каналу.

Окрім кабінетів сімейних лікарів в амбулаторії також відремонтували коридори та маніпуляційні кімнати. Відтепер тут є й палата денного стаціонару. 30 % пацієнтів амбулаторії уже користуються послугою “online-запису” до лікаря.

З нового року для ковельчан запрацює і міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 3. Новий медзаклад, що на вулиці Відродження в мікрорайоні “Сільмашу”, облаштували за гроші Світового банку. Цей мікрорайон Ковеля розбудовується. Відтепер його мешканці при потребі зможуть отримати медичну допомогу неподалік від дому в комфортних умовах. У перспективі мережа лікарських амбулаторій має покрити все місто.

Окрім лікарських амбулаторій первинну медичну допомогу також надають лікарі педіатричного відділення дитячої поліклініки центральної районної лікарні Ковеля.

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Теги: медицина, Ковель
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Коментарі 1
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Савок ваша реформа! В інших лікарнях закрити стаціонари, а для Ковеля все фінансування. Як платник податків кожна людина має право на медичне забезпечення в свому місті , районі і не допускається закриття медичних закладів на "користь" лікарні в Ковелі за 60-150 км. "Дяка" для ОТГ, робота яких полягає, все скоротити і закрити лікарні, школи, державні установи. Дискримінація, геноцид українського села головна ідея. Знищити легко, а ви побудуйте.
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