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Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО

Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Головному лікарю Луцької центральної районної лікарні Сергію Коновалу подарували ікону.

Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).

9 січня настоятель храму святителя Луки, архиєпископа Кримського, що діє при Луцькій центральній районній лікарні, протоієрей Віктор Панасюк та хористи Волинської духовної семінарії відвідали лікарняний заклад з колядою та різдвяними віншуваннями.

За традицією перші колядки і привітання пролунали в кабінеті головного лікаря ЛЦРЛ Сергія Коновала, який, до слова, незадовго до різдвяних свят відзначив ювілей. З цієї нагоди колядники подарували йому ікону Різдва Христового.

Піднесений настрій і радість від заспіваних колядок відчувалися і в кабінетах адміністрації лікарні, і у відділеннях, де на лікуванні перебувають хворі.
Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО

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Теги: колядники, лікарня
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