Очільнику луцької райлікарні колядники подарували ікону. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Головному лікарю Луцької центральної районної лікарні Сергію Коновалу подарували ікону.
Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).
9 січня настоятель храму святителя Луки, архиєпископа Кримського, що діє при Луцькій центральній районній лікарні, протоієрей Віктор Панасюк та хористи Волинської духовної семінарії відвідали лікарняний заклад з колядою та різдвяними віншуваннями.
За традицією перші колядки і привітання пролунали в кабінеті головного лікаря ЛЦРЛ Сергія Коновала, який, до слова, незадовго до різдвяних свят відзначив ювілей. З цієї нагоди колядники подарували йому ікону Різдва Христового.
Піднесений настрій і радість від заспіваних колядок відчувалися і в кабінетах адміністрації лікарні, і у відділеннях, де на лікуванні перебувають хворі.
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Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).
9 січня настоятель храму святителя Луки, архиєпископа Кримського, що діє при Луцькій центральній районній лікарні, протоієрей Віктор Панасюк та хористи Волинської духовної семінарії відвідали лікарняний заклад з колядою та різдвяними віншуваннями.
За традицією перші колядки і привітання пролунали в кабінеті головного лікаря ЛЦРЛ Сергія Коновала, який, до слова, незадовго до різдвяних свят відзначив ювілей. З цієї нагоди колядники подарували йому ікону Різдва Христового.
Піднесений настрій і радість від заспіваних колядок відчувалися і в кабінетах адміністрації лікарні, і у відділеннях, де на лікуванні перебувають хворі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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