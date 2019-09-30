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У Львові в аварії травмувалися двоє волинян

У Львові в аварії травмувалися двоє волинян
У Львові внаслідок зіткнення позашляховика та кросовера травмувалися двоє осіб.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 січня о 23:57 на вулиці Кульпарківській, інформує ГУНП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – Toyota RAV4, яким керував 20-річний мешканець Пустомитівського району, та Ford Kuga під керуванням 39-річного жителя Волинської області.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка «Форда», 32-річна мешканка Волинської області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

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Теги: аварія, ДТП, Львів
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