У Луцьку 11 січня мешканці 15 вулиць сидітимуть без світла





Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у суботу, 11 січня, з 9:00 до 17:00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Володимирська; вул. Березова; вул. Грабова; вул. Львівська; вул. Малинова; вул. Революційна; вул. Тургєнєва; вул. Старосільська; вул. Горіхова; вул. Вільхова; вул. Ясенова; вул. Соснова; вул. Берестечківська; вул. Кленова; вул. Путінцева.

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