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Столичний заклад пригощатиме відвідувачів, що побували у кав'ярні у Луцьку, де працюють «сонячні» хлопці

Столичний заклад пригощатиме відвідувачів, що побували у кав'ярні у Луцьку, де працюють «сонячні» хлопці
Заклад у Києві "Склад бар", що на Бессарабській площі, 2, пригощатиме своїх відвідувачів, котрі побували в луцькій кав'ярні "Старе місто", де працює молодь із синдромом Дауна.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Драгоманова, 11 9 січня відкрили кав’ярню «Старе місто». Тут поки працюватимуть офіціантами двоє хлопців – 20-річний Андрій Мельник та 18-річний Валентин Новосад. У планах - стажувати тут й іншу молодь із синдромом Дауна.

"Цілий день між собою перекидаємо лінк зі статтєю з луцького видання про кафе, в якому працюють "сонячні люди". В той момент, коли дехто з нас отримав це посилання по третьому колу, у нашому "внутрішньому" чатику й народилася ідея", - йдеться на сторінці "Склад бар" у соцмережі.

Так, кожного гостя закладу в обмін на фіскальний чек із луцького кафе "Старе місто" з сумою від 100 гривень обіцяють пригощати на 300 гривень, допоки там будуть себе реалізовувати "сонячні" люди.

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Теги: Старе місто, кав'ярня, Луцьк
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