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В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій

В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
У Рівному на стоянці біля ТЦ «Екватор» хлопець оригінально освідчився дівчині у коханні.

Про це пише видання Рівне вечірнє.

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Як видно з відео, яке виклав «BMW-клуб Рівне», дівчина стоїть у кільці автомобілів, а потім з’являється хлопець, який робить їй пропозицію руки та серця. Відтак дічнина відповіла довгоочікуване «Так!».

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Відео можна переглянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/B7IlqI5gNgZ/?utm_source=ig_embed

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Теги: освідчення, кохання, романтика
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Коментарі 1
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Ото дурне,на стоянці,ще в туалеті треба було освідчитись.
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