В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
Сьогодні, 13:02
У Рівному на стоянці біля ТЦ «Екватор» хлопець оригінально освідчився дівчині у коханні.
Про це пише видання Рівне вечірнє.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанин освідчився коханій на сцені під час різдвяного концерту. ВІДЕО
Як видно з відео, яке виклав «BMW-клуб Рівне», дівчина стоїть у кільці автомобілів, а потім з’являється хлопець, який робить їй пропозицію руки та серця. Відтак дічнина відповіла довгоочікуване «Так!».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО
Відео можна переглянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/B7IlqI5gNgZ/?utm_source=ig_embed
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Про це пише видання Рівне вечірнє.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучанин освідчився коханій на сцені під час різдвяного концерту. ВІДЕО
Як видно з відео, яке виклав «BMW-клуб Рівне», дівчина стоїть у кільці автомобілів, а потім з’являється хлопець, який робить їй пропозицію руки та серця. Відтак дічнина відповіла довгоочікуване «Так!».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО
Відео можна переглянути за посиланням: https://www.instagram.com/p/B7IlqI5gNgZ/?utm_source=ig_embed
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Коментарі 1
Ото дурне,на стоянці,ще в туалеті треба було освідчитись.
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