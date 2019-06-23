Таких в Україні всього 4: у Луцьку відкрили професійну трасу для кордових авто. ФОТО

У Луцьку офіційно відкрили четвертий в Україні професійний кордодром – майданчик для швидкісних автозмагань, де діти запускають на кругову трасу модифіковані іграшкові машинки, що змайстрували самі. Швидкість таких міні-«ракет» вихованців гуртка сягає близько восьмидесяти кілометрів за годину.Кордодром облаштували в приміщенні Палацу учнівської молоді на базі Луцького центру науково-технічної творчості. На церемонію відкриття, що відбулася 10 січня, приїхали світові чемпіони з міст-лідерів кордового виду спорту – Стрия, Покровська і Тульчина, де вже існують такі майданчики. Прийшли привітати юних спортсменів і представники міської влади.Директор Луцького міського центру науково-технічної творчостірозповів, що діти, які займаються в гуртку автомоделювання вже давно мріяли про такий кордодром, тож спільними силами тренерів, викладачів і мерії Луцька ідею вдалося втілити в життя.«Кордодром у ПУМі побудували за зекономлені в кінці року кошти, закупили необхідні матеріали і з «підказками» колег з інших міст розробили проект та креслення власного майданчику. В загальному обійшлося це у 10 – 11 тисяч гривень», – зазначає Ігор Данильчук.З нагоди відкриття траси у Луцьку продовжили відкритий чемпіонат міста, у якому взяли участь 10 команд із навчальних закладів, також долучилися до гонок і гості, чемпіони України зі станції юних техніків Стрия і Покрову.Наразі в гуртку автомоделювання ЦНТТ працює лише дві групи: трасова та кордова, в кожній з яких займається по 15 вихованців. Ігор Данильчук розповів, що участь у гонках мають право брати лише діти віком до 13 років включно. Найменшому вихованцю-автопроектанту – всього сім років.й випала честь першим запустити свою машинку на трасу, аби розпочати змагання і офіційно відкрити кордодром. Ігор Данильчук жартує, що це – краще, ніж перерізання червоної стрічки.– ще один юний восьмирічний учасник змагань, сьогодні випустив на трасу два своїх автомобілі – перероблену іграшку та контурну модель. У гуртку хлопчик займається вже більше року і каже, що за цей час йому вдалося досягнути великих успіхів, попри усю складність роботи.«Таку машинку виготовляти дуже довго. Потрібно обрати іграшку, розкрутити корпус, вирізати, встановити «двигун», паяти все, перекрутити колеса, підлаштовувати, а потім тестувати аж поки не зрозумієш, що це – максимальна швидкість моделі», – розповідає Андрій. Каже, що змагатиметься до тих пір, поки не стане чемпіоном. Наразі найкращий результат його кордової моделі – 76 км/год.«Поки кордодрому не було, юні техніки тренувалися і випробовували свої автомобілі у фойє актового залу ПУМу на паркеті, ті умови не зрівняються зі справжніми якісними, що зараз дозволяють дітям бачити реальну картину своїх досягнень», – каже Ігор Данильчу.Більшість учасників змагань у Луцьку – хлопчики, однак гості з міста Покровськатапереконують, що на Донеччині кордовий вид спорту більш популярний серед дівчат і в їхньому гуртку хлопчиків зовсім мало.Тринадцятирічні учасниці чемпіонату займаються моделюванням по півтора року, за цей час встигли створити по декілька екземплярів з кожного класу, тож на змаганнях виступатимуть у всіх різновидах.«Спочатку було складно, а потім ми вже почали розуміти саму суть і стало простіше», – з посмішкою каже Світлана.Нагородження переможців та вручення призів чемпіонам відбудеться завтра, 11 січня.