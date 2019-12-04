Через протест на дорозі Луцьк-Рівне утворилися довжелезні затори

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» частково обмежений рух через акцію протесту.Сьогодні, 10 січня, о 13:00 на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Обарів розпочалася мирна акція протесту громадян проти будівництва заводу в селі Городок, інформує ГУНП у Рівненській області.Майже 150 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами переговорів, поліцейські переконали, аби вони періодично звільняли проїзну частину та пропускали транспортні засоби.Публічну безпеку та порядок забезпечують поліцейські блоку превенції, поліції діалогу та патрульні, а також на місце події виїхали заступник начальника ГУНП в Рівненській області Руслан Стрельбіцький та керівник Рівненського районного відділення поліції Роман Штеба.Патрульні поліцейські забезпечують безпеку та регулюють дорожній рух. Наразі передбачено можливість для об’їзду заблокованої ділянки дороги через село Карпилівка.У зв’язку із проведенням акції, яка спричинили незручності водіям під час руху автодорогою «Устилуг-Луцьк-Рівне», та від яких надходять відповідні скарги, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 279 Кримінального кодексу України.