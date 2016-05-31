Князівська сім'я з Волині: що їли Радзивіли. РЕТРОФОТО

Радзивілів – не секрет. У Литовському державному історичному архіві зберігають меню князів Радзивілів, написане одним із кухарів з князівського двору.



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Таким чином відомі не просто назви страв, які готували князівській знаті, а й детальні рецепти.



Довідка: Родове гніздо Радзивілів знаходиться у селищі Олика на Волині, у замку з радянських часів і дотепер один із корпусів психіатричної лікарні. У значно кращому стані – замок Радзивілів у білоруському Несвіжі. Радзивіли – найпотужніший рід Великого Князівства Литовського, його представники жили (а нащадки живуть і нині) на території нинішньої Литви, Польщі, України та Білорусі.



В одній зі шкіл Несвізького району (Білорусь) учні, які захопилися краєзнавчою роботою, відновили 247 стародавніх рецептів з меню Радзивілів. Про це пише видання «Беларусь сегодня» .



Як готували страви, які подавали при дворі, описали, зокрема, у книзі «Кухня Радзивілів» Данути i Генріха Дебскi. Ретельно дослідила так звану «польську кухню» Радзивілів і литовська авторка Гражина Дремайте у книзі «Меню двору Радзивілів», проаналізувавши записи кухаря Радзивілів, які зберігаються у литовському архіві і датовані 18 ст.



Випічка від Барбари Радзивіл



У популярній серед знавців кулінарії книзі «Кухня Радзивілів» є рецепт здоби від Барбари Радзивіл. Барбара була двоюрідною сестрою Миколи Радзивіла Чорного, коштом якого збудований замок в Олиці, дружина польського короля Августа Сигізмунда ІІ.



Щоб приготувати випічку треба:



50 грамів борошна, склянка вершків, 5 грамів дріжджів, 10 грамів натурального меду, 3-4 яйця, 15 грамів вершкового масла або маргарину, 2 жовтки, 20 грамів фундука, сіль i ванiль.



Просіяти борошно у тарілку з вершками, дути додати дріжджі, розтерті з медом, та яйця. Вимісити все, додати масло, сіль і ваніль.



Коли тісто зійде, змастити його маслом зі збитими жовтками, посипати подрібненими горіхами, викласти на деко і дати підрости. Потім випікати у духовці.



Груші по-радзивілівськи



Цей рецепт теж із книги «Кухня Радзивілів» Данути i Генріха Дебскi.



На кілограм груш треба:



склянка білого сухого вина, склянка меду, 2 грами желатину, 4 жовтки, ложка цедри лимона, лимонний сік та ваніль.



Цілі груші з хвостиками вимити і поставити на тарілку вертикально. Вино з медом нагріти на слабкому вогні. Проварити грушки. Потім сиром охолодити, грушки вийняти і поставити вертикально в окрему салатницю.



Сироп змішати із желатином, жовтками та лимонною цедрою, замоченою у невеликій кількості води. Покласти у ємність з гарячою водою і збивати 10 хв. Потім залити груші сиропом так, щоб було видно тільки хвостики. Поставити у холодне місце.



«Бурачнік» з огірками, імбирна вода і маренги



Найпопулярнішим у мені Радзивілів були страви з м’яса. Найрідше готували зі свинини. Їли багато дичини. На столах було м’ясо ведмедя, зубра, оленя, кабана, вальдшнепів, голубів фазанів.



Як відомо, полювання було одним із найулюбленіших занять представників князівського роду. Радзивіли активно розвивали мисливство на Волині, часто полювали поблизу Олики. У польських архівах зберігається колекція унікальних світлин із полювання Радзивілів на Волині. Фотографії датовані 1910-ми роками. На одній із них Януш Радзивіл та його дружина Анна-Марія Любомирська.



Полювали Радзивіли на зубрів, оленів, ведмедів, кабанів, тощо. Усю ту дичину потім готували на кухні, частували нею гостей. На старих світлинах можна побачити, як представники древнього князівського роду обідають на полюванні.



У записах кухаря знайшли і рецепт борщу. Готували його на основі «бурачніка», який найперше змішували з кислим молоком. Тоді додавали у нього сметану, кришили в борщ свіжу редиску та огірок.



Ще один із рецептів радше схожий на десерт. Полуниці та вишні розтирали з цукром. Кип’ятили молоко – і поступово вливали його у розтерті ягоди. Те все ретельно розмішували і холодили. Згодом заправляли вершками, прикрашали печивом і свіжими ягодами.



У меню – 37 видів випічки, 20 варіантів приготування яєць, 19 страв з риби.



До випічки на кухні Радзивілів додавали цедру, ваніль, використовували багато масла, яєць і маргарину. Їли оливки і каперси.



На стіл подавали настоянку з горобини, глінтвейн та зубрівку. Готували домашній уксус та імбирну воду.



На десерт Радзивіли готували часто груші і маренги (тістечка, запечені збиті білки з цукром).



Додамо, Волинська Олика належала Радзивіллам майже 400 років. Резиденцію на Волині почав будувати Миколай Радзивілл Чорний ще у 1564-му. Державний та політичний діяч Великого князівства Литовського. Саме він вважається будівничим Олицького замку. Потім Станіслав Альбрехт Радзивілл збагатив резиденцію, збудувавши унікальний костел. Останнього власника замку в Олиці Януша Радзивілла в 1939 році арештувала радянська влада. Відтоді замок потерпає. Радянські солдати палили грубки в замку раритетами з бібліотеки князів. У 50-х там був кінний завод. А у 1957-му там поселили психіатричну лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чим частували у палацах– не секрет. У Литовському державному історичному архіві зберігають меню князів Радзивілів, написане одним із кухарів з князівського двору.Про це повідомляє "Перший" Таким чином відомі не просто назви страв, які готували князівській знаті, а й детальні рецепти.Довідка: Родове гніздо Радзивілів знаходиться у селищі Олика на Волині, у замку з радянських часів і дотепер один із корпусів психіатричної лікарні. У значно кращому стані – замок Радзивілів у білоруському Несвіжі. Радзивіли – найпотужніший рід Великого Князівства Литовського, його представники жили (а нащадки живуть і нині) на території нинішньої Литви, Польщі, України та Білорусі.В одній зі шкіл Несвізького району (Білорусь) учні, які захопилися краєзнавчою роботою, відновили 247 стародавніх рецептів з меню Радзивілів. Про це пише видання «Беларусь сегодня» .Як готували страви, які подавали при дворі, описали, зокрема, у книзі «Кухня Радзивілів». Ретельно дослідила так звану «польську кухню» Радзивілів і литовська авторкау книзі «Меню двору Радзивілів», проаналізувавши записи кухаря Радзивілів, які зберігаються у литовському архіві і датовані 18 ст.У популярній серед знавців кулінарії книзі «Кухня Радзивілів» є рецепт здоби від Барбари Радзивіл. Барбара була двоюрідною сестрою, коштом якого збудований замок в Олиці, дружина польського короля Августа Сигізмунда ІІ.Щоб приготувати випічку треба:50 грамів борошна, склянка вершків, 5 грамів дріжджів, 10 грамів натурального меду, 3-4 яйця, 15 грамів вершкового масла або маргарину, 2 жовтки, 20 грамів фундука, сіль i ванiль.Просіяти борошно у тарілку з вершками, дути додати дріжджі, розтерті з медом, та яйця. Вимісити все, додати масло, сіль і ваніль.Коли тісто зійде, змастити його маслом зі збитими жовтками, посипати подрібненими горіхами, викласти на деко і дати підрости. Потім випікати у духовці.Цей рецепт теж із книги «Кухня Радзивілів» Данути i Генріха Дебскi.На кілограм груш треба:склянка білого сухого вина, склянка меду, 2 грами желатину, 4 жовтки, ложка цедри лимона, лимонний сік та ваніль.Цілі груші з хвостиками вимити і поставити на тарілку вертикально. Вино з медом нагріти на слабкому вогні. Проварити грушки. Потім сиром охолодити, грушки вийняти і поставити вертикально в окрему салатницю.Сироп змішати із желатином, жовтками та лимонною цедрою, замоченою у невеликій кількості води. Покласти у ємність з гарячою водою і збивати 10 хв. Потім залити груші сиропом так, щоб було видно тільки хвостики. Поставити у холодне місце.Найпопулярнішим у мені Радзивілів були страви з м’яса. Найрідше готували зі свинини. Їли багато дичини. На столах було м’ясо ведмедя, зубра, оленя, кабана, вальдшнепів, голубів фазанів.Як відомо, полювання було одним із найулюбленіших занять представників князівського роду. Радзивіли активно розвивали мисливство на Волині, часто полювали поблизу Олики. У польських архівах зберігається колекція унікальних світлин із полювання Радзивілів на Волині. Фотографії датовані 1910-ми роками. На одній із нихта його дружинаПолювали Радзивіли на зубрів, оленів, ведмедів, кабанів, тощо. Усю ту дичину потім готували на кухні, частували нею гостей. На старих світлинах можна побачити, як представники древнього князівського роду обідають на полюванні.У записах кухаря знайшли і рецепт борщу. Готували його на основі «бурачніка», який найперше змішували з кислим молоком. Тоді додавали у нього сметану, кришили в борщ свіжу редиску та огірок.Ще один із рецептів радше схожий на десерт. Полуниці та вишні розтирали з цукром. Кип’ятили молоко – і поступово вливали його у розтерті ягоди. Те все ретельно розмішували і холодили. Згодом заправляли вершками, прикрашали печивом і свіжими ягодами.У меню – 37 видів випічки, 20 варіантів приготування яєць, 19 страв з риби.До випічки на кухні Радзивілів додавали цедру, ваніль, використовували багато масла, яєць і маргарину. Їли оливки і каперси.На стіл подавали настоянку з горобини, глінтвейн та зубрівку. Готували домашній уксус та імбирну воду.На десерт Радзивіли готували часто груші і маренги (тістечка, запечені збиті білки з цукром).Додамо, Волинська Олика належала Радзивіллам майже 400 років. Резиденцію на Волині почав будувати Миколай Радзивілл Чорний ще у 1564-му. Державний та політичний діяч Великого князівства Литовського. Саме він вважається будівничим Олицького замку. Потім Станіслав Альбрехт Радзивілл збагатив резиденцію, збудувавши унікальний костел. Останнього власника замку в Олиці Януша Радзивілла в 1939 році арештувала радянська влада. Відтоді замок потерпає. Радянські солдати палили грубки в замку раритетами з бібліотеки князів. У 50-х там був кінний завод. А у 1957-му там поселили психіатричну лікарню.

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