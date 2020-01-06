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ПЦУ запускає мобільний додаток «Моя церква»

ПЦУ запускає мобільний додаток «Моя церква»
Православна церква України активно присутня у соціальних мережах, а незабаром з’явиться додаток ПЦУ для мобільних телефонів.

Про це в програмі DriveTime на Громадському радіо повідомив речник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій, передає "Громадське радіо".

Зокрема, він зауважив, що додаток можливо буде встановити на пристроях, які працюють на операційних системах IOS і Android.

«Це додаток «Моя церква», де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, щодо календаря, чи найближчої парафії, храму ПЦУ. Чи інші питання, які виникають у зв’язку із церковним життям, і які можна розв’язати через засоби сучасної комунікації», — зазначив архієпископ.

Нагадаємо, Православну церкву України було створено на об’єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, у якому взяли участь усі архієреї Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви, а також два архієреї Української православної церкви Московського патріархату. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив його предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію у Стамбулі.

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Теги: ПЦУ, мобільний додаток
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