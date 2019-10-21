Облаяв продавчиню і зламав носа чоловікові: волинянина судили за п'яне хуліганство





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



Згідно з документом, 6 червня 2019 року п'яний ковельчанин у компанії друзів зайшов до магазину у Гішині. Як розповідає продавчиня, оскільки вони нічого не купували та поводилися неадекватно, вона попросила їх покинути приміщення, повідомивши, що зачиняє магазин. Ці вимоги вона озвучила неодноразово. Всі чоловіки, окрім обвинуваченого, вийшли із торгівельного закладу. Він ж почав нецензурно ображати жінку, погрожуючи вдарити та "вигнати з роботи".



Жінка зателефонувала своєму племіннику і той невдовзі прибув на місце події. Обвинувачений вдарив потерпілого головою в обличчя, зламавши йому носа. Коли племінник пішов вмиватися, до магазину зайшов брат продавчині. В цей момент нападник вийшов на двір і зняв шорти, безсоромно продемонструвавши оголені сідниці присутнім, враховуючи малолітніх дітей.



Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав, але його винуватість повністю довели зібраними доказами.



У підсумку ковельчанин заплатить 10 200 гривень штрафу за хулігантство та відшкодує 2107 гривень за лікування потерпілого.



Головне фото – ілюстративне.

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