На що звернути увагу при виборі страхової компанії





Більш свідомі громадяни з розумом підходять до вибору страхової компанії. Детально вивчають програми та пакети страхування. Намагаються знайти страхову компанію для оформлення найвигіднішого



Головні критерії вибору страхової компанії ми розглянемо в цій статті. Отже, на що потрібно звертати увагу, вибираючи страховку?



Ціна страховки



Експерти не рекомендують обирати найдешевший поліс. Найнижчий тариф не має бути показником та орієнтиром у виборі компанії. Вартість будь-якої страховки складається з двох частин:



- витрати, які потрібні для виконання зобов’язань компанією;

- витрати СК на діяльність.



Якщо тариф значно нижчий за середні ціни, це вказує на те, що фірма не виконує своїх зобов'язань або в майбутньому не розраховується з клієнтами в разі виплати відшкодування.



Комплектація або що входить в страховку



У цьому випадку потрібно враховувати, яка франшиза, асістанс, які страхові випадки, опції і додаткові можливості пропонує страхова компанія та її тарифна сітка.



Бажано враховувати умови договору страхування, особливо ознайомитися з:



- обсягом відповідальності СК;

- переліком ризиків, які покриває договір та виключеннями на які покриття не поширюється;

- розміром франшизи;

- терміном, умовами розгляду страхового випадку;

- схемою отримання відшкодування.



Рейтинг страхової компанії



Потрібно об’єктивно аналізувати рейтинги страхових компаній та пам’ятати, що розподілення у рейтингах неперевірених джерел не завжди може бути об’єктивним та правильним. Найкращий варіант – самостійно переконатися в правдивості інформації, а саме співвідношенні сум виплат, премій тощо. З цим допоможуть агентства, які публікують фінансові звіти СК. Проводиться аналіз різних показників, складаються рейтинги за вибраними критеріями, згідно зі сферою страхування та типом страхових послуг тощо.



Існують міжнародні рейтингові агентства, вони присвоюють відповідний рейтинг раз на рік. Фірма, яка потрапила під міжнародне рейтингування, має переваги, оскільки її надійність одразу зростає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці по-різному ставляться до страхування. Дехто вважає, що це трата грошей заради звичайного папірця, який не дає ніяких переваг. Такі люди намагаються оформити страховку найдешевше, не думаючи про соціальну відповідальність при страховому випадку, якщо ми говоримо про автоцивілку, або не думаючи про своє здоров'я та безпеку у випадку з туристичним страхуванням.Більш свідомі громадяни з розумом підходять до вибору страхової компанії. Детально вивчають програми та пакети страхування. Намагаються знайти страхову компанію для оформлення найвигіднішого страхування з якісною ціною та гарантіями. Порівнюють послуги та ціни на офіційних сайтах, а найпрогресивніші користуються сайтами-агрегаторами, на яких можна знайти усю цю інформацію у зручному вигляді.Головні критерії вибору страхової компанії ми розглянемо в цій статті. Отже, на що потрібно звертати увагу, вибираючи страховку?Експерти не рекомендують обирати найдешевший поліс. Найнижчий тариф не має бути показником та орієнтиром у виборі компанії. Вартість будь-якої страховки складається з двох частин:- витрати, які потрібні для виконання зобов’язань компанією;- витрати СК на діяльність.Якщо тариф значно нижчий за середні ціни, це вказує на те, що фірма не виконує своїх зобов'язань або в майбутньому не розраховується з клієнтами в разі виплати відшкодування.У цьому випадку потрібно враховувати, яка франшиза, асістанс, які страхові випадки, опції і додаткові можливості пропонує страхова компанія та її тарифна сітка.Бажано враховувати умови договору страхування, особливо ознайомитися з:- обсягом відповідальності СК;- переліком ризиків, які покриває договір та виключеннями на які покриття не поширюється;- розміром франшизи;- терміном, умовами розгляду страхового випадку;- схемою отримання відшкодування.Потрібно об’єктивно аналізувати рейтинги страхових компаній та пам’ятати, що розподілення у рейтингах неперевірених джерел не завжди може бути об’єктивним та правильним. Найкращий варіант – самостійно переконатися в правдивості інформації, а саме співвідношенні сум виплат, премій тощо. З цим допоможуть агентства, які публікують фінансові звіти СК. Проводиться аналіз різних показників, складаються рейтинги за вибраними критеріями, згідно зі сферою страхування та типом страхових послуг тощо.Існують міжнародні рейтингові агентства, вони присвоюють відповідний рейтинг раз на рік. Фірма, яка потрапила під міжнародне рейтингування, має переваги, оскільки її надійність одразу зростає.

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