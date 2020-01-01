У Ковелі із занедбаної багатоповерхівки впав чоловік – він у тяжкому стані





У це інформує



У ГУНП у Волинській області повідомили, що нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.



Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що виклик про падіння з висоти надійшов о 17:42.



З його слів, наразі чоловік у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.



У соцмережах поширили інформацію з проханням опізнати чоловіка, проте поліція ще 9 січня встановила його особу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із занедбаної будівлі на вулиці Заводській у Ковелі впав чоловік.У це інформує ІА Волинські новини У ГУНП у Волинській області повідомили, що нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»повідомив, що виклик про падіння з висоти надійшов о 17:42.З його слів, наразі чоловік у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.У соцмережах поширили інформацію з проханням опізнати чоловіка, проте поліція ще 9 січня встановила його особу.

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