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У Ковелі із занедбаної багатоповерхівки впав чоловік – він у тяжкому стані

У Ковелі із занедбаної багатоповерхівки впав чоловік – він у тяжкому стані
Із занедбаної будівлі на вулиці Заводській у Ковелі впав чоловік.

У це інформує ІА Волинські новини.

У ГУНП у Волинській області повідомили, що нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.

Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що виклик про падіння з висоти надійшов о 17:42.

З його слів, наразі чоловік у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.

У соцмережах поширили інформацію з проханням опізнати чоловіка, проте поліція ще 9 січня встановила його особу.

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Теги: падіння з висоти, Ковель
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