У Ковелі із занедбаної багатоповерхівки впав чоловік – він у тяжкому стані
Сьогодні, 15:21
Із занедбаної будівлі на вулиці Заводській у Ковелі впав чоловік.
У це інформує ІА Волинські новини.
У ГУНП у Волинській області повідомили, що нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.
Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що виклик про падіння з висоти надійшов о 17:42.
З його слів, наразі чоловік у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.
У соцмережах поширили інформацію з проханням опізнати чоловіка, проте поліція ще 9 січня встановила його особу.
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У це інформує ІА Волинські новини.
У ГУНП у Волинській області повідомили, що нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.
Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що виклик про падіння з висоти надійшов о 17:42.
З його слів, наразі чоловік у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.
У соцмережах поширили інформацію з проханням опізнати чоловіка, проте поліція ще 9 січня встановила його особу.
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