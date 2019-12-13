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У центрі Луцька на 2 дні перекриють рух транспорту

У центрі Луцька на 2 дні перекриють рух транспорту
Через проведення міжнародного етнофестивалю “Різдво у Луцьку” рух транспорту на деяких вулицях міста тимчасово призупинять.

Відповідне розпорядження 10 січня підписав заступник міського голови Григорій Недопад.

Відтак, тимчасове обмеження руху транспорту буде на Театральному майдані з боку вулиць Градний Узвіз та Богдана Хмельницького на період з 08:00 11 січня до 19:00 12 січня 2020 року.

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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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