У центрі Луцька на 2 дні перекриють рух транспорту
Сьогодні, 16:00
Через проведення міжнародного етнофестивалю “Різдво у Луцьку” рух транспорту на деяких вулицях міста тимчасово призупинять.
Відповідне розпорядження 10 січня підписав заступник міського голови Григорій Недопад.
Відтак, тимчасове обмеження руху транспорту буде на Театральному майдані з боку вулиць Градний Узвіз та Богдана Хмельницького на період з 08:00 11 січня до 19:00 12 січня 2020 року.
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Відповідне розпорядження 10 січня підписав заступник міського голови Григорій Недопад.
Відтак, тимчасове обмеження руху транспорту буде на Театральному майдані з боку вулиць Градний Узвіз та Богдана Хмельницького на період з 08:00 11 січня до 19:00 12 січня 2020 року.
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