У центрі Луцька на 2 дні перекриють рух транспорту





Відповідне розпорядження 10 січня підписав заступник міського голови Григорій Недопад.



Відтак, тимчасове обмеження руху транспорту буде на Театральному майдані з боку вулиць Градний Узвіз та Богдана Хмельницького на період з 08:00 11 січня до 19:00 12 січня 2020 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через проведення міжнародного етнофестивалю “Різдво у Луцьку” рух транспорту на деяких вулицях міста тимчасово призупинять.Відповідне розпорядження 10 січня підписав заступник міського головиВідтак, тимчасове обмеження руху транспорту буде на Театральному майдані з боку вулиць Градний Узвіз та Богдана Хмельницького на період з 08:00 11 січня до 19:00 12 січня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію