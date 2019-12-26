вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада боротиметься із приміськими маршрутами, які не встановили валідаторів

Луцькрада боротиметься із приміськими маршрутами, які не встановили валідаторів
Депутати Луцької міської ради під час робочої наради заявили, що боротимуться з перевізниками приміських маршрутів, які не встановили валідаторів.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Розпочинаючи розмову, Григорій Недопад зауважив, що є автобуси, які працюють на міських маршрутах, обладнані валідаторами і оплата здійснюється електронним квитком. Однак, містом курсує багато приміських маршруток, які перевозять громадян за готівку.

Перевізники, які працюють на цих маршрутах, не погоджували з міською владою паспорти маршрутів та вносять дисбаланс у роботу міського транспорту.

“Луцька міська рада, згідно чинного законодавства, є регулятором міських перевезень, тож паспорти приміських маршрутів мають погоджуватися саме з міською радою. Адже, рухаючись містом, вони забирають пасажирів у міських перевізників. Посадовці Волинської облдержадміністрації заявили, що у випадку виявлення фактів порушень приміськими перевізниками, з ними розриватимуть договори і не допускатимуть до нових конкурсів. Є відповідні документи, згідно з якими водії приміських автобусів, рухаючись містом, можуть лише висаджувати пасажирів на зупинках, але не здійснювати посадку. Хотілося б, щоб ми разом навели порядок у цьому питанні”, - зазначив він.

Радник міського голови Ігор Поліщук зазначив, що є ряд приміських маршрутів, які не погодженні з Луцькою міською радою і на них працює близько 60 автобусів. Це додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру Луцька.

“Ми - перше місто в Україні, яке перейшло повністю на безготівкову форму оплати проїзду. Є поодинокі випадки оплати за проїзд в автобусах готівкою, але ми з цим боремося, працюють на маршрутах групи контролю, які накладають штрафи на пасажирів, які не оплачують проїзд електронним квитком. Безготівкова оплата дає можливість нам побачити реальну картину по кількості перевезених пасажирів і яких категорій. Це питання тісно пов'язане з відшкодуванням за пільгове перевезення пасажирів та вартість проїзду. Ми повинні мати об'єктивні дані. Як можна переглядати тариф, якщо немає повної інформації щодо кількості перевезених пасажирів”, - наголосив він.

Також Ігор Поліщук зазначив, що у місті регульований тариф, а приміські автобуси самі собі встановлюють тариф, працюють без валідаторів. Це розбалансовує міську систему електронного квитка, який ми тривалий час вводили, створюючи незручності лучанам. Цю систему запровадили, і вона працює.

“Причина розбалансування полягає у тому, що міський перевізник працює чесно і прозоро, платить водію офіційну заробітну плату, податки, наповнює бюджети різних рівнів. Приміські перевізники продовжують платити водіям зарплату у конвертах, не платять усіх податків. Таким чином, міський і приміськимй перевізник не у рівних умовах”, - додав він.

Радник міського голови додав, що Луцька міська рада ще у 2007 році прийняла рішення, яким передбачено, що приміські маршрути рухаються до автостанцій визначеними вулицями. Рух центральними вулицями, зокрема, проспектами Волі чи Соборності, заборонено.

За його словами, на жаль, приміські перевізники не виконують це рішення.
Ігор Поліщук зазначив, що поки приміські маршрутки забиратимуть у міських перевізників пасажирів, то буде неможливо побачити реальну картину з перевезеннями.

Тож запропонував управлінню Укртранзбезпеки у Волинській області та управлінню патрульної поліції у Волинській області спільно з працівниками Луцької міської ради провести рейди щодо перевірки роботи приміських перевізників. Представники вищезазначених структур погодилися з такою пропозицією і готові уже сьогодні їх провести.

Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов зауважив, що варто розпочати з нещодавно відкритих приміських маршрутів № 233 і 236. За його словами, паспорти цих маршрутів не погоджувалися з Луцькою міською радою. Автобуси активно рухаються центральними вулицями міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, приміські маршрути, рейди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автівка, яка нещодавно згоріла біля Луцька, належала працівниці сервісного центру МВС
Сьогодні, 15:44
Луцькрада боротиметься із приміськими маршрутами, які не встановили валідаторів
Сьогодні, 15:32
Владика Михаїл їздив у Почаївську лавру: як це пояснює Волинська єпархія ПЦУ
Сьогодні, 15:25
У Ковелі із занедбаної багатоповерхівки впав чоловік – він у тяжкому стані
Сьогодні, 15:21
У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді
26 грудень, 2019, 18:07
Луцькрада прийняла бюджет на 2020 рік Луцькрада прийняла бюджет на 2020 рік
24 грудень, 2019, 10:55
Луцька міськрада виділила 15 мільйонів на зарплати вчителям та медикам Луцька міськрада виділила 15 мільйонів на зарплати вчителям та медикам
19 грудень, 2019, 18:20
Поліція відкрила кримінал через погрози спалити автівки працівникам Луцькради Поліція відкрила кримінал через погрози спалити автівки працівникам Луцькради
12 грудень, 2019, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автівка, яка нещодавно згоріла біля Луцька, належала працівниці сервісного центру МВС
Сьогодні, 15:44
 0
Луцькрада боротиметься із приміськими маршрутами, які не встановили валідаторів
Сьогодні, 15:32
 0
Владика Михаїл їздив у Почаївську лавру: як це пояснює Волинська єпархія ПЦУ
Сьогодні, 15:25
 0
У Ковелі із занедбаної багатоповерхівки впав чоловік – він у тяжкому стані
Сьогодні, 15:21
 0
У Києві в підвалі знайшли три тіла чоловіків
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8