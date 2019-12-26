Луцькрада боротиметься із приміськими маршрутами, які не встановили валідаторів





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Розпочинаючи розмову, Григорій Недопад зауважив, що є автобуси, які працюють на міських маршрутах, обладнані валідаторами і оплата здійснюється електронним квитком. Однак, містом курсує багато приміських маршруток, які перевозять громадян за готівку.



Перевізники, які працюють на цих маршрутах, не погоджували з міською владою паспорти маршрутів та вносять дисбаланс у роботу міського транспорту.



“Луцька міська рада, згідно чинного законодавства, є регулятором міських перевезень, тож паспорти приміських маршрутів мають погоджуватися саме з міською радою. Адже, рухаючись містом, вони забирають пасажирів у міських перевізників. Посадовці Волинської облдержадміністрації заявили, що у випадку виявлення фактів порушень приміськими перевізниками, з ними розриватимуть договори і не допускатимуть до нових конкурсів. Є відповідні документи, згідно з якими водії приміських автобусів, рухаючись містом, можуть лише висаджувати пасажирів на зупинках, але не здійснювати посадку. Хотілося б, щоб ми разом навели порядок у цьому питанні”, - зазначив він.



Радник міського голови Ігор Поліщук зазначив, що є ряд приміських маршрутів, які не погодженні з Луцькою міською радою і на них працює близько 60 автобусів. Це додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру Луцька.



“Ми - перше місто в Україні, яке перейшло повністю на безготівкову форму оплати проїзду. Є поодинокі випадки оплати за проїзд в автобусах готівкою, але ми з цим боремося, працюють на маршрутах групи контролю, які накладають штрафи на пасажирів, які не оплачують проїзд електронним квитком. Безготівкова оплата дає можливість нам побачити реальну картину по кількості перевезених пасажирів і яких категорій. Це питання тісно пов'язане з відшкодуванням за пільгове перевезення пасажирів та вартість проїзду. Ми повинні мати об'єктивні дані. Як можна переглядати тариф, якщо немає повної інформації щодо кількості перевезених пасажирів”, - наголосив він.



Також Ігор Поліщук зазначив, що у місті регульований тариф, а приміські автобуси самі собі встановлюють тариф, працюють без валідаторів. Це розбалансовує міську систему електронного квитка, який ми тривалий час вводили, створюючи незручності лучанам. Цю систему запровадили, і вона працює.



“Причина розбалансування полягає у тому, що міський перевізник працює чесно і прозоро, платить водію офіційну заробітну плату, податки, наповнює бюджети різних рівнів. Приміські перевізники продовжують платити водіям зарплату у конвертах, не платять усіх податків. Таким чином, міський і приміськимй перевізник не у рівних умовах”, - додав він.



Радник міського голови додав, що Луцька міська рада ще у 2007 році прийняла рішення, яким передбачено, що приміські маршрути рухаються до автостанцій визначеними вулицями. Рух центральними вулицями, зокрема, проспектами Волі чи Соборності, заборонено.



За його словами, на жаль, приміські перевізники не виконують це рішення.

Ігор Поліщук зазначив, що поки приміські маршрутки забиратимуть у міських перевізників пасажирів, то буде неможливо побачити реальну картину з перевезеннями.



Тож запропонував управлінню Укртранзбезпеки у Волинській області та управлінню патрульної поліції у Волинській області спільно з працівниками Луцької міської ради провести рейди щодо перевірки роботи приміських перевізників. Представники вищезазначених структур погодилися з такою пропозицією і готові уже сьогодні їх провести.



Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов зауважив, що варто розпочати з нещодавно відкритих приміських маршрутів № 233 і 236. За його словами, паспорти цих маршрутів не погоджувалися з Луцькою міською радою. Автобуси активно рухаються центральними вулицями міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради під час робочої наради заявили, що боротимуться з перевізниками приміських маршрутів, які не встановили валідаторів.Про це повідомляє Луцька міська рада Розпочинаючи розмову,зауважив, що є автобуси, які працюють на міських маршрутах, обладнані валідаторами і оплата здійснюється електронним квитком. Однак, містом курсує багато приміських маршруток, які перевозять громадян за готівку.Перевізники, які працюють на цих маршрутах, не погоджували з міською владою паспорти маршрутів та вносять дисбаланс у роботу міського транспорту.“Луцька міська рада, згідно чинного законодавства, є регулятором міських перевезень, тож паспорти приміських маршрутів мають погоджуватися саме з міською радою. Адже, рухаючись містом, вони забирають пасажирів у міських перевізників. Посадовці Волинської облдержадміністрації заявили, що у випадку виявлення фактів порушень приміськими перевізниками, з ними розриватимуть договори і не допускатимуть до нових конкурсів. Є відповідні документи, згідно з якими водії приміських автобусів, рухаючись містом, можуть лише висаджувати пасажирів на зупинках, але не здійснювати посадку. Хотілося б, щоб ми разом навели порядок у цьому питанні”, - зазначив він.Радник міського головизазначив, що є ряд приміських маршрутів, які не погодженні з Луцькою міською радою і на них працює близько 60 автобусів. Це додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру Луцька.“Ми - перше місто в Україні, яке перейшло повністю на безготівкову форму оплати проїзду. Є поодинокі випадки оплати за проїзд в автобусах готівкою, але ми з цим боремося, працюють на маршрутах групи контролю, які накладають штрафи на пасажирів, які не оплачують проїзд електронним квитком. Безготівкова оплата дає можливість нам побачити реальну картину по кількості перевезених пасажирів і яких категорій. Це питання тісно пов'язане з відшкодуванням за пільгове перевезення пасажирів та вартість проїзду. Ми повинні мати об'єктивні дані. Як можна переглядати тариф, якщо немає повної інформації щодо кількості перевезених пасажирів”, - наголосив він.Також Ігор Поліщук зазначив, що у місті регульований тариф, а приміські автобуси самі собі встановлюють тариф, працюють без валідаторів. Це розбалансовує міську систему електронного квитка, який ми тривалий час вводили, створюючи незручності лучанам. Цю систему запровадили, і вона працює.“Причина розбалансування полягає у тому, що міський перевізник працює чесно і прозоро, платить водію офіційну заробітну плату, податки, наповнює бюджети різних рівнів. Приміські перевізники продовжують платити водіям зарплату у конвертах, не платять усіх податків. Таким чином, міський і приміськимй перевізник не у рівних умовах”, - додав він.Радник міського голови додав, що Луцька міська рада ще у 2007 році прийняла рішення, яким передбачено, що приміські маршрути рухаються до автостанцій визначеними вулицями. Рух центральними вулицями, зокрема, проспектами Волі чи Соборності, заборонено.За його словами, на жаль, приміські перевізники не виконують це рішення.Ігор Поліщук зазначив, що поки приміські маршрутки забиратимуть у міських перевізників пасажирів, то буде неможливо побачити реальну картину з перевезеннями.Тож запропонував управлінню Укртранзбезпеки у Волинській області та управлінню патрульної поліції у Волинській області спільно з працівниками Луцької міської ради провести рейди щодо перевірки роботи приміських перевізників. Представники вищезазначених структур погодилися з такою пропозицією і готові уже сьогодні їх провести.Начальник управління транспорту та зв'язкузауважив, що варто розпочати з нещодавно відкритих приміських маршрутів № 233 і 236. За його словами, паспорти цих маршрутів не погоджувалися з Луцькою міською радою. Автобуси активно рухаються центральними вулицями міста.

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