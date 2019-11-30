Клінінгова компанія: чистота та порядок у вашому будинку.*





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Прибирання квартир: що можна замовити



Залежно від ваших вимог ви зможете отримати необхідний результат. Компанія «Прибирання Експерт» пропонує прибирання різного ступеня складності:



- базове прибирання,

- генеральне прибирання,

- прибирання після ремонту,

- прибирання після пожежі, затоплення.



Крім того, послуги прибирання передбачають додаткові роботи:



- миття вікон та балкону;

- очищення кухонних шафок, холодильника, мікрохвильової печі;

- прасування білизни;

- миття посуду;

- хімчистка ковроліну та м'яких меблів.



Клієнт вибирає перелік необхідних робіт, погоджує їх з бригадиром і відправляється у своїх справах. У призначений термін квартира буде сяяти чистотою.



Які роботи виконують під час прибирання



До ваших послуг -



1. У кімнатах. Протирають всі поверхні, вичищають м'які меблі, килими, штори, вологою ганчіркою очистять радіатори, підвіконня, вимиють дверний проріз, очистять підлогу та стіни пилососом, вимиють або вичистять підлогове покриття.



2. У кухні. Вимивають шафки, плиту, робочу поверхню, миють підлогу, кахель.



3. У ванній та санвузлі. Очищають і дезінфікують ванну, унітаз, душову кабінку, знімають накип з кахлю, миють підлогу.



4. В передпокої. Акуратно складають речі, миють підлогу.



Під час обслуговування приміщень, особливо якщо це генеральне прибирання, наведення порядку після ремонту, використовують не тільки якісну німецьку хімію, а й професійна техніку: будівельний пилосос, парогенератор, іонізатор.



Клінінгова компанія: ціна послуг



Вартість прибирання залежить від розмірів приміщення, кількості кімнат, виду роботи. Замовлення приймають цілодобово. Спочатку бригадир оцінює обсяг робіт, потім починається прибирання. Результат завжди буде відмінним!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Забезпечити ідеальний порядок в сучасних будинках, квартирах, офісах сьогодні досить складно. Для цього необхідна спеціальна техніка, мийні засоби високої якості, впоратися з якими найкраще зможуть професіонали.Саме тому клінінгові послуги мають особливий попит: їх замовляють все частіше, звільняючи час та сили для більш цікавих справ. При цьому всі отримують відмінний результат за доступною ціною.Залежно від ваших вимог ви зможете отримати необхідний результат. Компаніяпропонує прибирання різного ступеня складності:- базове прибирання,- генеральне прибирання,- прибирання після ремонту,- прибирання після пожежі, затоплення.Крім того, послуги прибирання передбачають додаткові роботи:- миття вікон та балкону;- очищення кухонних шафок, холодильника, мікрохвильової печі;- прасування білизни;- миття посуду;- хімчистка ковроліну та м'яких меблів.Клієнт вибирає перелік необхідних робіт, погоджує їх з бригадиром і відправляється у своїх справах. У призначений термін квартира буде сяяти чистотою.До ваших послуг - прибирання квартир , будинків та інших приміщень. Залежно від складності прибирання клінери виконують такий обсяг робіт:У кімнатах. Протирають всі поверхні, вичищають м'які меблі, килими, штори, вологою ганчіркою очистять радіатори, підвіконня, вимиють дверний проріз, очистять підлогу та стіни пилососом, вимиють або вичистять підлогове покриття.У кухні. Вимивають шафки, плиту, робочу поверхню, миють підлогу, кахель.У ванній та санвузлі. Очищають і дезінфікують ванну, унітаз, душову кабінку, знімають накип з кахлю, миють підлогу.В передпокої. Акуратно складають речі, миють підлогу.Під час обслуговування приміщень, особливо якщо це генеральне прибирання, наведення порядку після ремонту, використовують не тільки якісну німецьку хімію, а й професійна техніку: будівельний пилосос, парогенератор, іонізатор.Вартість прибирання залежить від розмірів приміщення, кількості кімнат, виду роботи. Замовлення приймають цілодобово. Спочатку бригадир оцінює обсяг робіт, потім починається прибирання. Результат завжди буде відмінним!

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