Автівка, яка нещодавно згоріла біля Луцька, належала працівниці сервісного центру МВС





Про це



Так, 4 січня 2020 року о 17:55 годині до чергової частини Луцького РВП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що у селі Липини на вулиці Теремнівській, неподалік від місцевої церкви та готелю «Кедем» горить транспортний засіб марки Volvo XC60.



Внаслідок загорання постраждалих не було.



На думку рятувальників та правоохоронців, попередньою причиною пожежі, швидше всього, є навмисний підпал.



«Вищевказаним транспортним засобом керувала Світлюк Ніна Василівна працівник регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.На місці події працювала СОГ Луцького РВП ГУНП у Волинській області. Встановлювали очевидців та обставини події. До ЄРДР внесли відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 194 КК України», - повідомляють джерела.



До слова, чоловік Ніни Світлюк Леонід Гринюк є керівником ПП «Автомобільна школа АС». Про це вона вказала у власній декларації про доходи.

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