У луцькому ЦНАПі вперше зареєстрували нову автівку

Новий транспортний засіб вперше зареєстрували в ЦНАПі. Зробив це начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради10 січня адміністратори ЦНАПу завдяки сприянню та допомозі представників Сервісні центри МВС у Волинській області вперше зареєстрували новий траспортний засіб іноземного виробництва, йдеться на сторінці установи у facebook.Заявник, придбавши новий транспортний засіб, звернувся в ЦНАП міста Луцька, аби його зареєструвати та швидко отримати якісний сервіс.Відсьогодні у ЦНАПі міста Луцька можна зареєструвати новий транспортний засіб, надавши пакет документів:1. Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус або ID-картка (з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру чи довідкою про підтвердження місця реєстрації).2. Документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу.3. Документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху.4. Платіжні документи (квитанції).