Волинян попередили про нові рахунки для сплати податків

З 1 січня змінилися рахунки для сплати податків.Про це повідомили у Головному управлінні Державної казначейської служби у Волинській області.Зауважують, що у Держказначействі ввели в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, та з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщені на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях. Крім того, реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету.