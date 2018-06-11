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Волинян попередили про нові рахунки для сплати податків

Волинян попередили про нові рахунки для сплати податків
З 1 січня змінилися рахунки для сплати податків.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної казначейської служби у Волинській області.

Зауважують, що у Держказначействі ввели в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, та з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщені на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях. Крім того, реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету.

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Теги: казначейство, рахунки, Волинь
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