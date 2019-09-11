На «Ягодині» вилучили партію контрабандних харчових добавок





Про це повідомляє



При проведенні митного огляду транспортного засобу встановили, що серед особистих речей водій переміщує 25 упаковок харчової добавки "Collagen Forte", в капсулах по 90 штук в кожній упаковці, вартістю 26 400 гривень.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.



Оскільки харчові добавки обмежені до ввезення на митну територію України, партію вищевказаного товару вилучили до рішення суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску "Ягодин" в автомобілі Mercedes – Benz Spriner виявили харчові добавки в кількості 2250 капсул.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби При проведенні митного огляду транспортного засобу встановили, що серед особистих речей водій переміщує 25 упаковок харчової добавки "Collagen Forte", в капсулах по 90 штук в кожній упаковці, вартістю 26 400 гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.Оскільки харчові добавки обмежені до ввезення на митну територію України, партію вищевказаного товару вилучили до рішення суду.

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