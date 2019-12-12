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Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соціальних виплат

Мінсоцполітики змінило механізм фінансування соціальних виплат
Від 1 січня 2020 року у Мінсоцполітики змінили механізм фінансування соціальних виплат, що дозволить українцям значно швидше отримувати гроші. Процес виплати соціальної допомоги буде здійснуювати протягом одного-трьох днів.

Про це йдеться у повідомленні Кабміну, - пише ТСН.

Як уточнюється, Міністерство фінансів від нового року надало контроль за частиною виплат населенню безпосередньо Мінсоцполітики. В уряді кажуть, що завдяки змінам зможуть скоротити шлях проходження коштів із держбюджету до одержувачів соціальних допомог, пільг та субсидій; вчасно реагувати на потреби населення та спростити процедури адміністрування цих видатків.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, вище зазначені зміни стосуватимуться допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, під час народження дитини та одиноким матерям.

Також це стосується виплати пільг і житлових субсидій на ЖКП та придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу в грошовій формі.

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Теги: соцвиплати, зміни
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