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У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО

У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО
Поблизу села Селець Турійського району рятувальники ліквідували пожежу тюкованої соломи.

Повідомлення про загорання соломи надійшло сьогодні, 10 січня, о 9:10, - інформує ДСНС у Волинській області.

На місце виклику виїхали співробітники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська, місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Миляновичі.

Пожежу локалізували о 9:50, ліквідували о 10:20.

Причину пожежі та збитки встановлюють.

У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО
У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО
У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО
У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО


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Теги: пожежа, Турійський район, тюкова солома
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