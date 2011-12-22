У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО





Повідомлення про загорання соломи надійшло сьогодні, 10 січня, о 9:10, - інформує



На місце виклику виїхали співробітники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська, місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Миляновичі.



Пожежу локалізували о 9:50, ліквідували о 10:20.



Причину пожежі та збитки встановлюють.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Селець Турійського району рятувальники ліквідували пожежу тюкованої соломи.Повідомлення про загорання соломи надійшло сьогодні, 10 січня, о 9:10, - інформує ДСНС у Волинській області. На місце виклику виїхали співробітники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська, місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Миляновичі.Пожежу локалізували о 9:50, ліквідували о 10:20.Причину пожежі та збитки встановлюють.

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