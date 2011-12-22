У селі на Волині посеред поля горіли стоги тюкованої соломи. ФОТО
Сьогодні, 19:38
Поблизу села Селець Турійського району рятувальники ліквідували пожежу тюкованої соломи.
Повідомлення про загорання соломи надійшло сьогодні, 10 січня, о 9:10, - інформує ДСНС у Волинській області.
На місце виклику виїхали співробітники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська, місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Миляновичі.
Пожежу локалізували о 9:50, ліквідували о 10:20.
Причину пожежі та збитки встановлюють.
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Повідомлення про загорання соломи надійшло сьогодні, 10 січня, о 9:10, - інформує ДСНС у Волинській області.
На місце виклику виїхали співробітники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська, місцевої пожежної охорони сіл Клюськ та Миляновичі.
Пожежу локалізували о 9:50, ліквідували о 10:20.
Причину пожежі та збитки встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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