У Нововолинську минулоріч понад 100 пар скористались послугою «Шлюб за добу»





У півтора рази більше смертей, у півтора рази менше розлучень – про це свідчить інформація, опублікована Нововолинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у facebook, - пише



У 2019 році в Нововолинськ зареєстрували:



– 490 актових записів про народження;

– 695 актових записів про смерть;

– 389 актових записів про шлюб;

– 60 актових записів про розірвання шлюбу та проставлено 175 відміток про розірвання шлюбу за рішенням суду (всього 235 шлюбів розірвано);

– 22 актових записів про зміну імені.



Вручили 405 свідоцтв про народження безпосередньо в закладах охорони здоров’я. Прийняли 243 заяви про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та 365 документів для проставлення апостиля.



У рамках пілотного проекту “Шлюб за добу” зареєстровали 103 шлюби.



“Протягом 2019 року Нововолинський міський відділ ДРАЦСу прийняв понад 5 800 відвідувачів і кожен отримав кваліфіковану юридичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський відділ ДРАЦСу розповів про статистику актів державної реєстрації народження, смерті, одружень, розлучень та інших актів цивільного стану за 2019 рік.У півтора рази більше смертей, у півтора рази менше розлучень – про це свідчить інформація, опублікована Нововолинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у facebook, - пише Буг У 2019 році в Нововолинськ зареєстрували:– 490 актових записів про народження;– 695 актових записів про смерть;– 389 актових записів про шлюб;– 60 актових записів про розірвання шлюбу та проставлено 175 відміток про розірвання шлюбу за рішенням суду (всього 235 шлюбів розірвано);– 22 актових записів про зміну імені.Вручили 405 свідоцтв про народження безпосередньо в закладах охорони здоров’я. Прийняли 243 заяви про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та 365 документів для проставлення апостиля.У рамках пілотного проекту “Шлюб за добу” зареєстровали 103 шлюби.“Протягом 2019 року Нововолинський міський відділ ДРАЦСу прийняв понад 5 800 відвідувачів і кожен отримав кваліфіковану юридичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

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