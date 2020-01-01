У Нововолинську минулоріч понад 100 пар скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 16:50
Нововолинський міський відділ ДРАЦСу розповів про статистику актів державної реєстрації народження, смерті, одружень, розлучень та інших актів цивільного стану за 2019 рік.
У півтора рази більше смертей, у півтора рази менше розлучень – про це свідчить інформація, опублікована Нововолинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у facebook, - пише Буг.
У 2019 році в Нововолинськ зареєстрували:
– 490 актових записів про народження;
– 695 актових записів про смерть;
– 389 актових записів про шлюб;
– 60 актових записів про розірвання шлюбу та проставлено 175 відміток про розірвання шлюбу за рішенням суду (всього 235 шлюбів розірвано);
– 22 актових записів про зміну імені.
Вручили 405 свідоцтв про народження безпосередньо в закладах охорони здоров’я. Прийняли 243 заяви про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та 365 документів для проставлення апостиля.
У рамках пілотного проекту “Шлюб за добу” зареєстровали 103 шлюби.
“Протягом 2019 року Нововолинський міський відділ ДРАЦСу прийняв понад 5 800 відвідувачів і кожен отримав кваліфіковану юридичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
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У півтора рази більше смертей, у півтора рази менше розлучень – про це свідчить інформація, опублікована Нововолинським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у facebook, - пише Буг.
У 2019 році в Нововолинськ зареєстрували:
– 490 актових записів про народження;
– 695 актових записів про смерть;
– 389 актових записів про шлюб;
– 60 актових записів про розірвання шлюбу та проставлено 175 відміток про розірвання шлюбу за рішенням суду (всього 235 шлюбів розірвано);
– 22 актових записів про зміну імені.
Вручили 405 свідоцтв про народження безпосередньо в закладах охорони здоров’я. Прийняли 243 заяви про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та 365 документів для проставлення апостиля.
У рамках пілотного проекту “Шлюб за добу” зареєстровали 103 шлюби.
“Протягом 2019 року Нововолинський міський відділ ДРАЦСу прийняв понад 5 800 відвідувачів і кожен отримав кваліфіковану юридичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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